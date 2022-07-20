Йожика картинки. Выпуск 166

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тоже мне, Bayraktar...
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В жаркие солнечные выходные приехал на дачу.
Племяннице почти 6 годочков. Долго и в задумчивости сидит за столом и что-то калякает в тетрадочке. Я подумал сначала, что рисует, она обожает рисовать цветы, синичек, бабочек разных. Потом отложила тетрадочку – улыбающаяся и довольная собой. Решил посмотреть, что же она там нарисовала, подхожу – смотрю, а в тетрадочке корявым почерком выведено:
Л . Е . Т. О — лениться ежедневно тоже отдых!
Вот такие смышлёные детки сейчас.))
© Дмитрий Свиридов
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Просто, как иероглиф!
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