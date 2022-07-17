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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
17 июля 2022 22:09
Метки: история   ретро   фото   
353
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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15k
Bill 5 часов назад
Чтобы работать на хлебном месте больше 3х месяцев - ну, хоть бы сиськи показала.
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39k
kalinser 2 часа назад
Поправлю.Эти ребятки не из вермахта,а из SS.
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