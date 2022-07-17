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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Пожилая женщина рассматривает откровенное платье актрисы Викки Дуган на фуршете, Лос-Анджелес, США, 1957 год.
9.
В 1922 году в Москве начал работать первый автобус – старый немецкий «Бюссинг».
Стоимость проезда – 250 тысяч рублей. Но в том году произошел обмен дензнаков, и билет стал стоить пять копеек. Через два года на линии вышли восемь новеньких английских «Лейландов».
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В 1990 году министр юстиции Канады Ким Кэмпбелл снялась с голыми плечами, держа перед собой мантию.
Это вызвало небольшой скандал, но не помешало Прогрессивно-консервативной партии избрать её своим лидером, и она стала первой и пока единственной женщиной-премьер-министром Канады.
Несмотря на это, срок её пребывания в парламенте был слишком мал, чтобы назначить ей пенсию. Она была премьером три месяца до истечения полномочий Брайана Малруни. И она, и её партия покинули парламент, но в этом была не ее вина, а из-за непопулярности её предшественника, того самого Брайана Малруни.
Несмотря на это, срок её пребывания в парламенте был слишком мал, чтобы назначить ей пенсию. Она была премьером три месяца до истечения полномочий Брайана Малруни. И она, и её партия покинули парламент, но в этом была не ее вина, а из-за непопулярности её предшественника, того самого Брайана Малруни.
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Капитан сборной СССР Вячеслав Фетисов направляется играть в НХЛ за команду "Нью-Джерси Девилс", Шереметьево 1989 год
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Синьорита Lenore Riviero и Antony Jannus перед вылетом. Вашингтон, округ Колумбия, 1911 год. Через несколько месяцев Тони Джанус разобьется на своем аэроплане.
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Студент МГИМО С.В.Лавров трапезничает в институтской столовке... МИД РФ ещё впереди..1960-е годы.
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Жители Восточного Берлина бегут на Запад через дырку в заборе, пока пограничники не видят, Берлин, 15 августа 1961 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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