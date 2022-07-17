20.

Это вызвало небольшой скандал, но не помешало Прогрессивно-консервативной партии избрать её своим лидером, и она стала первой и пока единственной женщиной-премьер-министром Канады.



Несмотря на это, срок её пребывания в парламенте был слишком мал, чтобы назначить ей пенсию. Она была премьером три месяца до истечения полномочий Брайана Малруни. И она, и её партия покинули парламент, но в этом была не ее вина, а из-за непопулярности её предшественника, того самого Брайана Малруни.