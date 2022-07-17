Дружба детей и собак - лучшее, что может быть в детстве

Что может быть трогательнее и милее дружбы детей и животных?

Пожалуй, только если это животное – собака! Всем известно, что именно собака – самое преданное и верное домашнее животное, которое столетиями подтверждало звание лучшего друга человека.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть лучшие работы конкурса «Друзья», который был организован на платформе 35AWARDS – крупнейшей фотографической премией в мире, созданной в России!

Приятного просмотра!

1. Альбина Баташова, Россия, Пермь 0

2. Алина Ланкина, Россия, Москва 0

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3. Анастасия Чупико, Россия, Люберцы 0

4. Валентина Картира, Россия, Ялта 0

5. Дарья Нартова, Казахстан, Алматы 0

6. Александр Курносов 0

7. Заручевская Надежда, Россия, Севастополь 0

8. Юлия Евстратенко 0

9. Лысенкова Ксения, Россия, Ижевск 0

10. Мария Ратушная, Украина, Кропивницкий 0

11. Мария Чернова, Россия, Нижний Новгород 0

12. Олеся Филиппова, Россия, Новосибирск 0

13. Ольга Бондарчук, Москва 0

14. Ольга Князева, Москва 0

15. Татьяна Самойлова, Россия, Ульяновск 0

16. Татьяна Самойлова, Россия, Ульяновск 0

17. Юлия Войнич, Беларусь, Минск 0

18. Inesa Gusiene 0

19. Daniela Rodriguez, Аргентина 0

20. Liudmila Bobrovskaya, Беларусь, Minsk 0

21. Katerina Mumzhinskaya, Украина 0

22. Ngọc Vân (Helena Vân) Nguyễn 0

23. Yuliya Altunyuva, Беларусь, Минск 0