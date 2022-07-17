Дружба детей и собак - лучшее, что может быть в детстве

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Что может быть трогательнее и милее дружбы детей и животных?
Пожалуй, только если это животное – собака! Всем известно, что именно собака – самое преданное и верное домашнее животное, которое столетиями подтверждало звание лучшего друга человека.
Сегодня мы предлагаем вам посмотреть лучшие работы конкурса «Друзья», который был организован на платформе 35AWARDS – крупнейшей фотографической премией в мире, созданной в России!
Приятного просмотра!
Пожалуй, только если это животное – собака! Всем известно, что именно собака – самое преданное и верное домашнее животное, которое столетиями подтверждало звание лучшего друга человека.
Сегодня мы предлагаем вам посмотреть лучшие работы конкурса «Друзья», который был организован на платформе 35AWARDS – крупнейшей фотографической премией в мире, созданной в России!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: дети собаки фотографии
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