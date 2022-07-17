FISHKINET
Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Нормальный водитель собаку в машине не оставит? "Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов "Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый"... 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными... Лучшие советские научно-фантастические фильмы Лучшие советские научно-фантастические фильмы Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-80 Смешные комментарии из социальных сетей-80 Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х 19 забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома живёт кот 19 забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома... Военно-исторические диорамы Военно-исторические диорамы «Черная смерть» Средневековья: куда исчезла чума, и может ли она вернуться? «Черная смерть» Средневековья: куда исчезла чума, и может ли она... С какими игрушками играли римские дети С какими игрушками играли римские дети Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже Короткая жизнь и&nbsp;чудная погибель: ещё&nbsp;немного причудливых людских смертей из&nbsp;разных эпох&nbsp;(часть 2) Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного... Облегчённые автомобили в стиле гранж Облегчённые автомобили в стиле гранж Приколись под утренний кофе Приколись под утренний кофе ФотоВсячина ФотоВсячина 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о... Фото из прошлого. "Московский международный кинофестиваль" Фото из прошлого. "Московский международный кинофестиваль"
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
17 июля 2022 13:20
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1857
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
ПаганецЪ 2 часа назад
...И вот машина умчалась,
Оставив лишь пыли столб.
Но ровно через минуту
Bugatti въе**лась в столб.
Онуфрий молился исправно,
Но не учёл одно -
Не помогают молитвы,
Если водитель - говно...

(С) С. Слепаков. Блюз отца Онуфрия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
Natalia 36 минут назад
Так сок лимона пить или сперматозоидов? А то не понятно, что выжимать по утрам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан★Z★ 3 часа назад
Комментарий к фото
химчист очка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4260170



Другие посты автора
Популярное
Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются
Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются
События на Украине 16- 17 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью
Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью
Без мамы и папы: снимки воспитанников детских домов СССР
Без мамы и папы: снимки воспитанников детских домов СССР
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#СССР#фотографии#Приколы#интересное#комментарии#сатира#прикол
#Юмор#картинки#люди#подборка#фильм#сарказм#красота#позитив#утро#Россия
#интересно#история#в мире#кино#новости#природа#забавно#Прошлое#Разное#талант
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек "Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни "Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды

На что жалуетесь?

Вернуться