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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Оставив лишь пыли столб.
Но ровно через минуту
Bugatti въе**лась в столб.
Онуфрий молился исправно,
Но не учёл одно -
Не помогают молитвы,
Если водитель - говно...
(С) С. Слепаков. Блюз отца Онуфрия.