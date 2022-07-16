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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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АНТИФИШКИ
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- Бабушка, а бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?
- Это чтобы лучше видеть тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такие большие уши?
- Это чтобы лучше слышать тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такой большой рот?!
- ...Эх, внученька! Видела бы ты йух своего дедушки, ты бы не спрашивала!