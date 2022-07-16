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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
16 июля 2022 10:07
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1873
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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9k
a_komolow 3 часа назад
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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14k
ss 2 часа назад
Красная шапочка и бабушка:

- Бабушка, а бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?
- Это чтобы лучше видеть тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такие большие уши?
- Это чтобы лучше слышать тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такой большой рот?!
- ...Эх, внученька! Видела бы ты йух своего дедушки, ты бы не спрашивала!

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9k
a_komolow 3 часа назад
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В такую пасть только йухи гласть!
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vn 3 часа назад
А про то, что она на кровать насрала, почему не написала?
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