Фото из прошлого. "Артек"

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Фотографии из пионерского лагеря Артек за разные годы.
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Премьер-Министра Республики Индии Джавахарлал Неру в пионерском лагере "Артек" и Индира Ганди среди пионеров
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