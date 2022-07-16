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Фото из прошлого. "Артек"

Фото из прошлого. "Артек"

Автор:
16 июля 2022 07:58
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   артек   дети   история   пионеры   фото   фотографии   
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Фотографии из пионерского лагеря Артек за разные годы.

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Метки: Жизнь   СССР   артек   дети   история   пионеры   фото   фотографии   
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3  комментария
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39k
kalinser 3 часа назад
"Делегация от республики Саха ... Артек. 1981 год."
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58k
Похабыч Час назад
Это типа загадка такая, найди виолончелиста?
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223
Миха 2 часа назад
а Клара где?
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