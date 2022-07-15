Фото из прошлого. "За кадром"

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Фотографии со съемок советского кино.
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АНТИФИШКИ
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Метки: Андрей Тарковский Жизнь СССР история кино фильм фото фотографии
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