FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9229 постов • 1330 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Виртуальные экскурсии в прошлое — ноу-хау туристического бизнеса

Виртуальные экскурсии в прошлое — ноу-хау туристического бизнеса

Автор:
13 июля 2022 22:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВР   история   италия   путешестия   технологии   туризм   фото   
1532
4
1

Цифровая реальность — новое слово во многих областях. Эта технология особенно была популярна во время мировой изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Тогда умельцы предлагали совершить виртуальную прогулку по улицам известных туристических мест. Конечно, это была лишь попытка вырваться из реальности, где людям месяцами приходилось сидеть в четырех стенах.

Сейчас коронавирус не так ограничивает передвижения и самолеты возобновили свои перелеты, люди вновь путешествуют по миру, но пандемия навсегда изменила жизнь миллиардов людей.

А туристическая отрасль теперь предлагает виртуальные экскурсии. Например, в Риме создали туристический маршрут по путешествию в прошлое Римской империи.

Специальный автобус ездит по улицам города и показывает то, как они выглядели 2000 лет назад. VR Bus восстанавливает памятники и реконструирует архитектурные шедевры.

Все это изображается на прозрачных OLED-экранах, которые прикреплены на окна автобуса. Авторы проекта хотят погрузить участников исторических туров при помощи дополнительными ароматами, которые были

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ВР   история   италия   путешестия   технологии   туризм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32092



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эти дизайнеры - чертовы гении!
Эти дизайнеры - чертовы гении!
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как...
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Красиво... Или: в таком доме прибьют или ограбят
Красиво... Или: в таком доме прибьют или ограбят
В Дагестане собаки вышли на дорогу и спровоцировали смертельное ДТП
В Дагестане собаки вышли на дорогу и спровоцировали смертельное ДТП
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ещё одно "отличное" название

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#автомобили#картинки#красота#СССР#истории#Ynews#дети
#Юмор#прикол#история#автомир#люди#удивительно#аварии#позитив#Жизнь#Еда
#животные#факты#в мире#природа#интересное#кино#дтп#авто аварии#Россия#милота
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни «Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни В Италии сдают дом, где можно спать под жужжание 1 миллиона пчёл В Италии сдают дом, где можно спать под жужжание 1 миллиона пчёл Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого Голландская компания представила новую субмарину для туристов Голландская компания представила новую субмарину для туристов Четырёхтажный иглу на Аляске: удивительный отель Четырёхтажный иглу на Аляске: удивительный отель

На что жалуетесь?

Вернуться