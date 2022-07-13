Виртуальные экскурсии в прошлое — ноу-хау туристического бизнеса

Цифровая реальность — новое слово во многих областях. Эта технология особенно была популярна во время мировой изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.
Тогда умельцы предлагали совершить виртуальную прогулку по улицам известных туристических мест. Конечно, это была лишь попытка вырваться из реальности, где людям месяцами приходилось сидеть в четырех стенах.
Сейчас коронавирус не так ограничивает передвижения и самолеты возобновили свои перелеты, люди вновь путешествуют по миру, но пандемия навсегда изменила жизнь миллиардов людей.
А туристическая отрасль теперь предлагает виртуальные экскурсии. Например, в Риме создали туристический маршрут по путешествию в прошлое Римской империи.
Специальный автобус ездит по улицам города и показывает то, как они выглядели 2000 лет назад. VR Bus восстанавливает памятники и реконструирует архитектурные шедевры.
Все это изображается на прозрачных OLED-экранах, которые прикреплены на окна автобуса. Авторы проекта хотят погрузить участников исторических туров при помощи дополнительными ароматами, которые были
Источник:
АНТИФИШКИ
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