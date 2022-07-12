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Носки с сандалиями можно носить и нужно! тупо по тому что сандалии могут натирать, а ноги в них быстро пачкаются и это не красиво!
Какому вообще мудаку пришло в голову что нога в носках выглядит хуже, чем грязная, с кровоточащими ссадинами и ободками грязи под ногтями?
Древние римляне носили что то вроде носков с сандалиями!
сейчас зайди на любой показ мод и посмотри во что одеты там модели можно понять что эти "Знатоки моды" совершенно оторваны от реальности
и с простых людей я охрениваю порой тоже - значится людей которые подворачивают в холод штаны оголяя щиколотки ног они их осуждают - а вот к тому что носки с сандалиями носить якобы нельзя это они с радостью прислушиваются, что за бредть Ъть!
я сейчас вижу как женщины с босоножками даже надевают тоненькие телесного света небольшие носочки(не знаю как у них называется) по тому что это куда лучше чем потом ходить с закоцаными и облепленными пластырем ногами
Черт. Секаса захотелось