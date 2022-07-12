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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
12 июля 2022 22:59
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2519
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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16  комментариев
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36k
Мойша 8 часов назад
Комментарий к фото
И что за блюдо из одной говядины с морковью?
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1k
Павел Кузнецов 13 минут назад
Комментарий к фото
Их уже носит другая сучка
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3k
Copycat 49 минут назад
Да шли бы они в задницу со своими модными советами, напридумывают херни, а доверчивые люди страдают!

Носки с сандалиями можно носить и нужно! тупо по тому что сандалии могут натирать, а ноги в них быстро пачкаются и это не красиво!

Какому вообще мудаку пришло в голову что нога в носках выглядит хуже, чем грязная, с кровоточащими ссадинами и ободками грязи под ногтями?

Древние римляне носили что то вроде носков с сандалиями!

сейчас зайди на любой показ мод и посмотри во что одеты там модели можно понять что эти "Знатоки моды" совершенно оторваны от реальности

и с простых людей я охрениваю порой тоже - значится людей которые подворачивают в холод штаны оголяя щиколотки ног они их осуждают - а вот к тому что носки с сандалиями носить якобы нельзя это они с радостью прислушиваются, что за бредть Ъть!


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−3
Desdichado 5 часов назад
25.
Черт. Секаса захотелось
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6k
newegg 7 часов назад
Судя по размеру шортов, это педофил или зоофил.

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