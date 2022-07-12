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Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
12 июля 2022 22:03
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
1669
15
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Просто гифки, разнообразные...
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Источник:

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19  комментариев
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4k
Белый 10 часов назад
Юганск, может ты сам подскажешь, как тебя заблокировать, чтобы не видеть в ленте твоих дешевых постов-высеров?
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28k
Григорий 42 секунды назад
Люблю спать один в кровати. Секас это одно, а вот сон - он мой, персональный. Последняя гифка еще раз доказывает, что я прав.
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2k
Sam 8 часов назад
13 гифка
По-немецки это называется Beizen metall, вроде бы по-русски называется декапирование, мы, люди малограмотные, называли это "протравливание или травление". Кисточка, смоченная в растворе кислоты подключена к сварочному аппарату, токи порядка 140-160 А, в процессе выделяются мерзкие испарения, работать только под вытяжкой! А лучше в хорошем противогазе, ибо оченно вредно для органов дыхания.
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Юганск

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