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Просто гифки, разнообразные...
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ты меня спрашиваешь, что еврею делать? Неужели вы так отупели?
Походу это только тебя касается! Извини, ты спросил я ответил...
По-немецки это называется Beizen metall, вроде бы по-русски называется декапирование, мы, люди малограмотные, называли это "протравливание или травление". Кисточка, смоченная в растворе кислоты подключена к сварочному аппарату, токи порядка 140-160 А, в процессе выделяются мерзкие испарения, работать только под вытяжкой! А лучше в хорошем противогазе, ибо оченно вредно для органов дыхания.