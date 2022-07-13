20 банально-небанальных вкусняшек на гриле

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Да, некоторые идеи вполне себе банальны, однако не для всех, ведь далеко не все знают, что на гриле (костре, решетке) можно жарить буквально все, что попадается под руку..
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Источник:
АНТИФИШКИ
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