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20 банально-небанальных вкусняшек на гриле

20 банально-небанальных вкусняшек на гриле

Автор:
13 июля 2022 07:00
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Небанальное   барбекю   гриль   костер   решетка   фрукты   
1529
21

Да, некоторые идеи вполне себе банальны, однако не для всех, ведь далеко не все знают, что на гриле (костре, решетке) можно жарить буквально все, что попадается под руку..

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Источник:

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Метки: Еда   Небанальное   барбекю   гриль   костер   решетка   фрукты   
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4  комментария
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
зачем портить фрукты грилем?
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15
Алекс 6 минут назад
Перфетто!!! Аж слюнки потекли...
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1k
Matrix 13 минут назад
чем маршмеллоу отличается от зефира?
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