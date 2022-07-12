FISHKINET
MICROWEAR W17 - умные часы от 1500 рублей MICROWEAR W17 - умные часы от 1500 рублей Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую... Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто... 23 доказательства того, что каждый сходит с ума по своему 23 доказательства того, что каждый сходит с ума по своему Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-78 Смешные комментарии из социальных сетей-78 Всегда есть нюанс... а порой и не один Всегда есть нюанс... а порой и не один Под флюсом: пост о тонкостях сварки Под флюсом: пост о тонкостях сварки Свидание с персонажем из видеоигры Свидание с персонажем из видеоигры «Чёрный барон» Гражданской войны: почему его боялись и ненавидели? «Чёрный барон» Гражданской войны: почему его боялись и ненавидели? Кошачья драка с неожиданным финалом Кошачья драка с неожиданным финалом "Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом "Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил... Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Парень успел поймать выпавшую из окна собаку На каждого крутого найдется тот, кто круче: забавный случай на дорогах Ростова На каждого крутого найдется тот, кто круче: забавный случай на... Фотоподборка Фотоподборка Забавные ситуации, которыми небо полнится Забавные ситуации, которыми небо полнится Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого 14 ярких кадров, которые вернут в 2007 год 14 ярких кадров, которые вернут в 2007 год Чистые как стекло: 20 прозрачных животных у которых видно душу Чистые как стекло: 20 прозрачных животных у которых видно душу Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их в наше время Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их...
Йожика картинки. Выпуск 162

Йожика картинки. Выпуск 162

Автор:
12 июля 2022 15:58
Метки: Юмор   видео   занимательное   картинки   логика   позитив   сатира   
857
48
4
Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   видео   занимательное   картинки   логика   позитив   сатира   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Держи.
Заработал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor Час назад
Комментарий к фото
даже с пузыря водки бузова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
они не любят друг друга...а вот их вместе любят все)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Карандаш Час назад
Комментарий к фото
А на ложку пакетик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Димон не Вова, Арбат не Бирюлево)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
неэкологичненько)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
какой еще "тот самый"?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Это пока богатых много такое прокатывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Йожик справедливый
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347360



Другие посты автора
Популярное
Всегда есть нюанс... а порой и не один
Всегда есть нюанс... а порой и не один
Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох
Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Вновь открывшиеся факты о динозаврах: действительно ли гиганты не боялись холода?
Вновь открывшиеся факты о динозаврах: действительно ли гиганты не боялись холода?
Гифки дня
Гифки дня
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#кино#интересно#природа#автомобили#автомир#комментарии#СССР
#Юмор#животные#история#подборка#дтп#Россия#сарказм#фильм#птицы#США
#факты#картинки#интересное#в мире#Приколы#аварии#авто аварии#забавно#сатира#шоу бизнес
Забавные ситуации, которыми небо полнится Забавные ситуации, которыми небо полнится Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем 3-летняя поклонница тхэквондо пытается разбить дощечку ногой 3-летняя поклонница тхэквондо пытается разбить дощечку ногой Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками Не грусти, друг. Пойдем я тебе на балалайке поиграю Не грусти, друг. Пойдем я тебе на балалайке поиграю Сбежавшая от хозяев собака нашлась спустя несколько дней в компании новых друзей Сбежавшая от хозяев собака нашлась спустя несколько дней в компании новых друзей

На что жалуетесь?

Вернуться