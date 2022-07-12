Йожика картинки. Выпуск 162

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
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Хозяйка, что стоишь? Погнали гулять!
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Милашки врываются в твой день.
48.
Когда настраиваешься на дзен.
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АНТИФИШКИ
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