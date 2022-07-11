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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
11 июля 2022 22:22
Метки: история   ретро   фото   
478
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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9  комментариев
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14k
Алексей 7 часов назад
А нас пионервожатый заставлял (в наказание) в одних трусах отжиматься в общем коридоре.
Причем проступки были совсем безобидными, типа не заснули вовремя. Да и что мы могли начудить -5 или 4 отряд (7-9 лет, точнее не помню).
Сейчас уже понимаю, что вожатый был, как минимум с "особенностью мышления".
Тогда же было просто стыдно...

Лагерь "Химик", от Воскресенска


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29k
Ed 6 минут назад
а что там великая бизнес вумен, муж которой "в ударе", по прежнему на вершине, благодаря уму и таланту? Или как-то не сложилось опосля скорбной утраты?
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9k
a_komolow 46 минут назад
Комментарий к фото
А потом в СССР закупали обратно
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1k
RaiJu 4 часа назад
Комментарий к фото
Дебаркадер называется
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949
Шурман 7 часов назад
Эхх бабуля :)
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18k
Corvus Corax 8 часов назад
Комментарий к фото
Приемник стал автогаджетом?
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18k
Corvus Corax 8 часов назад
Комментарий к фото
Не Энистон. А муляж.
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18k
Corvus Corax 8 часов назад
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Не бывший, а действующий. Школота, млять...
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18k
Corvus Corax 8 часов назад
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Брехня. Не бывает фото Агаты Кристи в таком возрасте. Это Агата Мэри Кларисса Миллер.
А Кристи она станет через 19 лет...
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