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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Итальянские берсальеры со складными велосипедами накануне Первой мировой войны, 1913 год
Переносные военные велосипеды. Англичане использовали их во время Второй англо–бурской войны, устройства весили примерно по 13 кг и на них можно было цеплять ружья. Во время Первой мировой на таких велосипедах ездили итальянские, немецкие и австрийские солдаты.
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5.
До убийства Синдзо Абэ самое последнее политическое убийство в Японии произошло в 1960 году, когда 17-летний подросток убил мечом лидера Социалистической партии.
9.
Rolls-Royce Phantom V 1965 года Джона Леннона и Mini Cooper S 1966 года Джорджа Харрисона в стиле Рэдфорда
12.
Красноармейцы вооруженные трофейными гранатометами Panzerfaust на улицах Данцига. Bocточная Пруссия, март 1945 год
29.
Китайцы распугивают воробьев во время кампании «Четыре вредителя». Летний дворец, Пекин, 1958 год
30.
Великая княжна Татьяна Николаевна и лейтенант Гвардейского экипажа Николай Николаевич Родионов. 1913 год
Был случай, когда Государь, находясь в плавании на яхте "Штандартъ", попросил Родионова сходить в каюту к Татьяне Николаевне и что-то ей передать. Лейтенант смутился: "Не могу, Ваше Императорское Величество, мы с Великой княжной поссорились и уже два дня не разговариваем". Тут бы и конец карьере молодого офицера... Но Государь улыбнулся, взял его под руку и сказал: "Пойдёмте, я вас помирю".
33.
Танк Т–34–85 с пропановой пушкой, Югославия, 1950–е
Пропановая пушка использовалась для обкатки пехоты и имитации артиллерийского огня.
Вот такой интересный способ ввести противника в заблуждение.
Вот такой интересный способ ввести противника в заблуждение.
35.
Звукорежиссер «Звездных войн» Бен Бертти, создатель звуков для светового меча, R2-D2, дыхания Дарта Вейдера, бластеров, тай-истребителей и т.д. 1980 год
38.
Завод имени Лихачёва: сбopка aвтомобилей ЗИЛ-157 для отпpaвки на экспорт, 1959 год
Численность работников в советские времена достигала 70 000 человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Причем проступки были совсем безобидными, типа не заснули вовремя. Да и что мы могли начудить -5 или 4 отряд (7-9 лет, точнее не помню).
Сейчас уже понимаю, что вожатый был, как минимум с "особенностью мышления".
Тогда же было просто стыдно...
Лагерь "Химик", от Воскресенска
А Кристи она станет через 19 лет...