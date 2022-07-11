30.

Был случай, когда Государь, находясь в плавании на яхте "Штандартъ", попросил Родионова сходить в каюту к Татьяне Николаевне и что-то ей передать. Лейтенант смутился: "Не могу, Ваше Императорское Величество, мы с Великой княжной поссорились и уже два дня не разговариваем". Тут бы и конец карьере молодого офицера... Но Государь улыбнулся, взял его под руку и сказал: "Пойдёмте, я вас помирю".