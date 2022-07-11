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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
11 июля 2022 10:19
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1476
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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12  комментариев
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3k
Copycat 2 часа назад
как же надоели эти русские со своим куколдизмом - из других стран им говорят что россия крутая и жить в ней хорошо - нет они постоянно пытаются тебе доказать как там хреново и всё у них ни так и ничего они не могут сами (типа макдональдс ушел с кокаколой трагедия тысячелетия) тьюф млять
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154
al-lav 22 минуты назад
Комментарий к фото
ГаражЫ!!!

Надо было на русский ходить, а не улыбаться за гаражами.
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5k
Roman Час назад
Именительный падеж (Кто? Что?)
пара
Родительный падеж (Кого? Чего?)
пары
Дательный падеж (Кому? Чему?)
паре
Винительный падеж (Кого? Что?)
пару
Творительный падеж (Кем? Чем?)
парой
Предложный падеж (О ком? О чем?)
паре

Где вы этих не русских "парув" набрались?
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13k
Kucher Час назад
Комментарий к фото
Лучше ночной светильник в виде этого дома, и чтоб музыка тихонько играла: "Раз-два..." ну дальше вы знаете


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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вышибли пинком под сраку
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Там очередь. Отцов хоронят два раза в месяц
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Раскрываю рецепт: если постучал и оттуда не ответили, то можно брать
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46k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну и молодцы америкосы...нам так же с украиной надо сделать)
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