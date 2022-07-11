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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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АНТИФИШКИ
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Надо было на русский ходить, а не улыбаться за гаражами.
пара
Родительный падеж (Кого? Чего?)
пары
Дательный падеж (Кому? Чему?)
паре
Винительный падеж (Кого? Что?)
пару
Творительный падеж (Кем? Чем?)
парой
Предложный падеж (О ком? О чем?)
паре
Где вы этих не русских "парув" набрались?
Ну, давай попробуем.
Лично Вы, каким инновациям соседей обучите?
... а так, если ты о том что украинская экономика будет как японская, то российская будет как экономика сша по размеру... ну тут я тоже не против)