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Лета в СССР было мало, но его очень любили!
Просто интересные летние фотографии.
Приятного просмотра!
Просто интересные летние фотографии.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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