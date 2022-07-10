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Дверь в Лето. СССР

Дверь в Лето. СССР

Автор:
10 июля 2022 22:07
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
535
42
Лета в СССР было мало, но его очень любили!
Просто интересные летние фотографии.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Alf 9 часов назад
Juras perle (ресторан "морская жемчужина" на станции Булдури, что в Юрмале.). Смотрите сколько народу в советское время в выходные ездило отдыхать на море. От Риги всего 15-25 минут на электричке. Приехал после 10 утра места на песке прилечь уже не найдёшь. Ресторан был внутри, а на "крыше" был кафиюшник. Сам там когда-то давно за столиком сидел.
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