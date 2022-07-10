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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
10 июля 2022 21:50
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
795
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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2k
GROMOZEKA Час назад
Вид «мяса» конечно потрясает

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2k
Трям Час назад
Про билайн и Аеоны - херня полнейшая написана! Я помню поднял денег и пошел в салон сотовой связи и купил себе этот присловутый Аеон за 200 баксов! Карточки на 5$ хватало пару раз позвонить кому-нить и похвастаться. Но самое обидное, что ровно через 2 месяца как раз и запустили эти коробки по 49$. Я жутко ругался матом, но совершенно спокойно, без ажиотажа и очередей, пришел в тот же самый пустой салон и купил 2 телефона по 49 баксов и подарил родителям. Даже номера дали выбрать бесплатно из имеющихся (кстати до сих пор владею ими).
Так что про ажиотаж и ограниченное кол-во - полная херня! Тогда у людей з/п была по 150-250 баксов, так что мало кто готов был побежать за сотовым. Это не отбитые фанаты-мудаки ифонов, которые сейчас процветают на планете, да и потребительского кредитования, как такового, не было.
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−28
Фома Час назад
Видел я его в Химках, членами деревянными торгует!
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