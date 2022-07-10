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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
1.
Подружки отдыхают на берегу Волги, 1998 год.
Прикольно, но у нас на фишках убирают заглавные фото!
Посмотрим что будет сегодня)))
Прикольно, но у нас на фишках убирают заглавные фото!
Посмотрим что будет сегодня)))
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9.
Упаковка водки «Довгань», 1996 год.
Водка «Довгань» с портретом Владимира Довганя появилась на прилавках магазинов в конце 1995 года. В 1997 году портрет Довганя красовался уже на 200 видах товаров – чае, овсяных хлопьях, зубной пасте, майонезе. А на телевидении появилась передача «Довгань-шоу», разыгрывающая призы среди потребителей.
Однако в 1999 году основатель и лицо бренда Владимир Довгань от дел отошел в связи с политической деятельностью и выпуск различных товаров под маркой «Довгань» прекратился. До 2002 года водочный бренд переходил из рук в руки различных владельцев, а после и вовсе исчез с прилавков.
Водка «Довгань» с портретом Владимира Довганя появилась на прилавках магазинов в конце 1995 года. В 1997 году портрет Довганя красовался уже на 200 видах товаров – чае, овсяных хлопьях, зубной пасте, майонезе. А на телевидении появилась передача «Довгань-шоу», разыгрывающая призы среди потребителей.
Однако в 1999 году основатель и лицо бренда Владимир Довгань от дел отошел в связи с политической деятельностью и выпуск различных товаров под маркой «Довгань» прекратился. До 2002 года водочный бренд переходил из рук в руки различных владельцев, а после и вовсе исчез с прилавков.
12.
Вот такая коробочка с телефоном Philips Aeon стоила 49 долларов, стоимость минуты составляла революционные 15 центов!
Люди вставали в очереди за этими аппаратами, возник небывалый ажиотаж, и мобильная связь впервые пошла в массы.
Вот выдержка из сообщения на одном из форумов, написано 13 ноября 1999 года:
В Партии (Домино) на м. Октябрьская (Калужская пл., д.1). Пришел туда где-то в 15.00. Как раз привезли коробочки, за 49$ всего 14 штук, за 89$ и 139$ чуть больше. Но за 49$ в розницу продавать не стали — только по записи (народ оставлял им свои телефоны), кстати, я тоже был в записи 27-м и мне отказали, пришлось купить за 89$, хотя я даже больше рад именно этому. Работает прекрасно, при активации — на балансе 50$. 00 центов. Может быть успеете”.
И пророческие слова из того же обсуждения:
Денис, а ты правда веришь в то, что МТС вдруг раз и в два-три раза снизит тарифы? У меня свой телефон МТС, план экстренный+, плачу 22.5$ в месяц за 40 минут. Когда возникла необходимость купить телефон жене, подсчитал, что еще 22.5$ в месяц будет накладно. Билайн никогда не привлекал, но убедили меня две вещи: при покупке 100$ карточки на 300 дней получается 10$ в месяц, а это уже я потяну. И второе. В МТСе, если я ни разу не поднял трубку в течении трех месяцев, то у меня все равно сгорит 67$. В Би-приват, если я ни разу не поговорю в течении трех месяцев, то 30$ не пропадут, а останутся на остальные 7 месяцев. То есть получается, что в Би все до копейки уйдет именно на разговоры, а в МТС это далеко не так (могли бы сделать так, чтобы хотя бы невыговоренные минуты присуммировались к следующему месяцу). Теперь — так как телефон второй, то не нужен ни роуминг, ни SMS и все остальное — главное: возможность сделать звонок в экстренной ситуации и возможность связаться с человеком, когда он тебе нужен. Короче, я бы тоже хотел, чтоб упали тарифы (желательно до нуля :-), но живу пока сегодняшним днем.
Люди вставали в очереди за этими аппаратами, возник небывалый ажиотаж, и мобильная связь впервые пошла в массы.
Вот выдержка из сообщения на одном из форумов, написано 13 ноября 1999 года:
В Партии (Домино) на м. Октябрьская (Калужская пл., д.1). Пришел туда где-то в 15.00. Как раз привезли коробочки, за 49$ всего 14 штук, за 89$ и 139$ чуть больше. Но за 49$ в розницу продавать не стали — только по записи (народ оставлял им свои телефоны), кстати, я тоже был в записи 27-м и мне отказали, пришлось купить за 89$, хотя я даже больше рад именно этому. Работает прекрасно, при активации — на балансе 50$. 00 центов. Может быть успеете”.
И пророческие слова из того же обсуждения:
Денис, а ты правда веришь в то, что МТС вдруг раз и в два-три раза снизит тарифы? У меня свой телефон МТС, план экстренный+, плачу 22.5$ в месяц за 40 минут. Когда возникла необходимость купить телефон жене, подсчитал, что еще 22.5$ в месяц будет накладно. Билайн никогда не привлекал, но убедили меня две вещи: при покупке 100$ карточки на 300 дней получается 10$ в месяц, а это уже я потяну. И второе. В МТСе, если я ни разу не поднял трубку в течении трех месяцев, то у меня все равно сгорит 67$. В Би-приват, если я ни разу не поговорю в течении трех месяцев, то 30$ не пропадут, а останутся на остальные 7 месяцев. То есть получается, что в Би все до копейки уйдет именно на разговоры, а в МТС это далеко не так (могли бы сделать так, чтобы хотя бы невыговоренные минуты присуммировались к следующему месяцу). Теперь — так как телефон второй, то не нужен ни роуминг, ни SMS и все остальное — главное: возможность сделать звонок в экстренной ситуации и возможность связаться с человеком, когда он тебе нужен. Короче, я бы тоже хотел, чтоб упали тарифы (желательно до нуля :-), но живу пока сегодняшним днем.
19.
Будущая «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова собирает АК под контролем Михаила Калашникова во время учебы в Санкт-Петербургском университете МВД, 1999 год.
22.
Налоговый инспектор осматривает бутылку водки в небольшом московском магазине, проверяя её подлинность, 30 сентября 1998 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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Так что про ажиотаж и ограниченное кол-во - полная херня! Тогда у людей з/п была по 150-250 баксов, так что мало кто готов был побежать за сотовым. Это не отбитые фанаты-мудаки ифонов, которые сейчас процветают на планете, да и потребительского кредитования, как такового, не было.
))