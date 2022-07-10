12.

Вот такая коробочка с телефоном Philips Aeon стоила 49 долларов, стоимость минуты составляла революционные 15 центов!

Люди вставали в очереди за этими аппаратами, возник небывалый ажиотаж, и мобильная связь впервые пошла в массы.



Вот выдержка из сообщения на одном из форумов, написано 13 ноября 1999 года:

В Партии (Домино) на м. Октябрьская (Калужская пл., д.1). Пришел туда где-то в 15.00. Как раз привезли коробочки, за 49$ всего 14 штук, за 89$ и 139$ чуть больше. Но за 49$ в розницу продавать не стали — только по записи (народ оставлял им свои телефоны), кстати, я тоже был в записи 27-м и мне отказали, пришлось купить за 89$, хотя я даже больше рад именно этому. Работает прекрасно, при активации — на балансе 50$. 00 центов. Может быть успеете”.



И пророческие слова из того же обсуждения:



Денис, а ты правда веришь в то, что МТС вдруг раз и в два-три раза снизит тарифы? У меня свой телефон МТС, план экстренный+, плачу 22.5$ в месяц за 40 минут. Когда возникла необходимость купить телефон жене, подсчитал, что еще 22.5$ в месяц будет накладно. Билайн никогда не привлекал, но убедили меня две вещи: при покупке 100$ карточки на 300 дней получается 10$ в месяц, а это уже я потяну. И второе. В МТСе, если я ни разу не поднял трубку в течении трех месяцев, то у меня все равно сгорит 67$. В Би-приват, если я ни разу не поговорю в течении трех месяцев, то 30$ не пропадут, а останутся на остальные 7 месяцев. То есть получается, что в Би все до копейки уйдет именно на разговоры, а в МТС это далеко не так (могли бы сделать так, чтобы хотя бы невыговоренные минуты присуммировались к следующему месяцу). Теперь — так как телефон второй, то не нужен ни роуминг, ни SMS и все остальное — главное: возможность сделать звонок в экстренной ситуации и возможность связаться с человеком, когда он тебе нужен. Короче, я бы тоже хотел, чтоб упали тарифы (желательно до нуля :-), но живу пока сегодняшним днем.