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Пластмассовый мир победил? В мясе и молоке коров обнаружили микропластик

Пластмассовый мир победил? В мясе и молоке коров обнаружили микропластик

Автор:
08 июля 2022 22:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: коровы   кровь   микропластик   молоко   мясо   наука   свиньи   
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Как пел когда-то Егор Летов: пластмассовый мир победил... И ведь он был прав, увы.

Сейчас даже мы, если верить поговорке "ты то, что ты ешь" стали на чуточку более пластмассовыми.

И это не в переносном смысле, а в буквальном. По крайней мере, на голландских фермах у коров и свиней нашли в мясе, молоке и крови микропластик.

Вероятный путь возникновения инородных элементов конечно же корма животных, в которых могли оказаться частицы пластика из-за плохого качества упаковки. Как утверждают западные ученые, это не частный случай. Голландцы взяли 12 проб крови у коров из разных фермерских хозяйств, и во всех из них были найдены следы полиэтилена и полистирола.

Помимо крови, в 18 из 25 проб коровьего молока был обнаружен микропластик. С мясом дела обстоят не лучше, в 7 из 8 образцов говядины найден микропластик. В образцах свиного мяса также из 8 случаев в 5 найдены частицы пластмассы.

При этом исследований о влиянии микропластика получаемого из продуктов сельскохозяйственной деятельности на организм человека до сих пор не проводилось.

Источник:

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Метки: коровы   кровь   микропластик   молоко   мясо   наука   свиньи   
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5  комментариев
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iskra Полчаса назад
Я не эксперт, но не представляю,каким путем частицы(!) пластика могут попасть в молоко.
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Mowgley Z ⚔ 19 минут назад
Ссылка youtube.com
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38k
Александр 20 минут назад
Наш организм уже привык, поверьте, если вас сейчас поселить в деревне и кормить чистыми натурпродуктами, молочком там, овощами без ГМО, вы с вероятностью 100% попадете в больничку с кровавым поносом...
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au3 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Александр Невский
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