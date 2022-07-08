Пластмассовый мир победил? В мясе и молоке коров обнаружили микропластик

Как пел когда-то Егор Летов: пластмассовый мир победил... И ведь он был прав, увы.
Сейчас даже мы, если верить поговорке "ты то, что ты ешь" стали на чуточку более пластмассовыми.
И это не в переносном смысле, а в буквальном. По крайней мере, на голландских фермах у коров и свиней нашли в мясе, молоке и крови микропластик.
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Вероятный путь возникновения инородных элементов конечно же корма животных, в которых могли оказаться частицы пластика из-за плохого качества упаковки. Как утверждают западные ученые, это не частный случай. Голландцы взяли 12 проб крови у коров из разных фермерских хозяйств, и во всех из них были найдены следы полиэтилена и полистирола.
Помимо крови, в 18 из 25 проб коровьего молока был обнаружен микропластик. С мясом дела обстоят не лучше, в 7 из 8 образцов говядины найден микропластик. В образцах свиного мяса также из 8 случаев в 5 найдены частицы пластмассы.
При этом исследований о влиянии микропластика получаемого из продуктов сельскохозяйственной деятельности на организм человека до сих пор не проводилось.
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АНТИФИШКИ
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