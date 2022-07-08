Пластмассовый мир победил? В мясе и молоке коров обнаружили микропластик

Вероятный путь возникновения инородных элементов конечно же корма животных, в которых могли оказаться частицы пластика из-за плохого качества упаковки. Как утверждают западные ученые, это не частный случай. Голландцы взяли 12 проб крови у коров из разных фермерских хозяйств, и во всех из них были найдены следы полиэтилена и полистирола.