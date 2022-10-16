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В Англии экоактивисты устроили молочный протест в магазинах

В Англии экоактивисты устроили молочный протест в магазинах

Автор:
16 октября 2022 12:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Англия   вегетарианцы   видео   коровы   молоко   экоактивисты   
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Пока одних пугают приближающимся мировым голодом, другие активно уничтожают продукты во имя "спасения животных".

Английские экоактивисты из группировки "Восстание животных" уверены, что только вегетарианство спасёт мир. Но кроме призывов не есть мясо, они еще и требуют перестать "насиловать коров". По их версии, процесс дойки коровы равнозначен насилию.

 

Для привлечения внимания к этой "проблеме" они решили провести акции протеста против...молока.

Акции прошли в магазинах Waitrose, Whole Foods и Marks and Spencer в Лондоне, Манчестере, Норвиче и Эдинбурге

Экоактивисты уверены, что, выливая на пол магазинов молоко, они заставляют задуматься премьер-министра Лиз Трасс и Ранила Джаявардена (государственного секретаря по окружающей среде, продовольствию и сельским делам) о неправильности их политики в отношении построения светлого "травоядного" будущего страны.

Мы даже не сомневаемся, что недоеные коровы Англии, Лиз Трасс и владельцы магазинов оценили старания активистов и теперь переход Англии "устойчивую растительную систему питания" пойдёт ускоренными темпами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   вегетарианцы   видео   коровы   молоко   экоактивисты   
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33  комментария
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71k
Доктор Джонс 3 часа назад
Вот были ли случаи, чтобы нормальные люди, которые потребляют мясо, ворвались бы в овощной магазин и устроили погром? Эти ролики лишний раз доказывают, что люди лишенные животного белка, становятся агрессивными деградантами...
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11k
Alex Djeff 11 минут назад
Если ты настоящий экоактивист - освободи планету от лишних выбросов СО2!!!
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1k
Moon24 11 минут назад
Почему люди с психическми отклонениями не задержаны и не отправлены в стационар ? Лечить , далее обязвтельно кастрировать чтобы их психболезни не передавались по наследству
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292
Дмитрий 15 минут назад
Коров им жалко,а уборщицу которая всё это будет убирать?)Овощи еб...ые!
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2k
Froll 18 минут назад
Хватит жрать брюссельскую капусту.У неё тоже есть чувства.
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1k
Сергей Полчаса назад
интересно, почему этих "активистов" нельзя просто отмудохать?
(лучше не на камеру)
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Дебилы, б..дь...
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11k
Крошка Кайдзю Полчаса назад
У этих людей есть миссия, они не одиноки, они заняты делом. Блин, куда катится человечество...
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
и ведь кто-то проплачивает этих идиотов. думаю это те самые люди, что хотят кормить нас насекомыми
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65
pitt silver Полчаса назад
Да когда же этих веганов 3,14здить то начнут?
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2k
Старичок Час назад
не останавливайтесь
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5k
Copycat Час назад
"переводят добро на говно"
и судя по всему они его даже не покупали, просто пришли в супермарт и давай выливать молоко на пол
свинство как по мне, где к слову активисты за голодных детей африки? я бы посмотрел на их эпичную битву
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948k
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Без мяса веганы не получают очень много полезных веществ.
Например, вещество, которое позволяет им заткнуться и не рассказывать никому, что веган...
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966
Просто прохожий 2 часа назад
По хорошему охранники должны были от3,14..ть тварей в кровь, потом заставить всё вылизать до блеска, дождаться когда родственники привезут компенсацию за потери и уж потом вколоть препарат чтобы твари остались в состоянии овоща до конца жизни. А нам всегда говорили что частная собственность на западе это святое, а оказывается невменяемые подонки важнее.
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4k
Babangdida 2 часа назад
Перестаньте калечить и убивать растения, уроды!!!
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38k
Александр 2 часа назад
Да они же [мат]....е...., ой веганы!!!!
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15k
Александр 2 часа назад
По идее эко активисты должны жить землянках, носить одежду домотканную из травы и ходить пешком.
Так как все современные вещи в разной степени вредят животным в процессе производства.
Земледелие тоже под запретом, так как это нарушает зону обитания животных.
Палка копалка и питание подножным кормом.
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3k
SNZV 2 часа назад
Английские экоактивисты из группировки "Восстание животных"
Покажите свой образ жизни, свое питание, докажите что вы лучше..., но нет, пока только гадить другим умеют. То машины с подсолнечным маслом не пропускают, то колеса протыкают ... ах, да образ жизни показали. Как говорится: мозг - орган, который не виден, но если его не хватает - заметно
И как себя они правильно назвали!! главное этим тупым животным не останавливаться...
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11k
.Атеист. 3 часа назад
...экоактивисты из группировки "Восстание животных"...
Т.е эти активисты признали что они животные,. здорово, значит они не люди.
Еще эти дураки не в теме, что если буренку перестать доить, то заболеет и помрет нафиг. Для неё дойка - жизнь)
Короче, отловить всех животных из группировки "Восстание животных" и на лечение или усыпление ибо вред приносят.
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9k
Ф Ив 3 часа назад
Мне понравился один из комментариев в запрещенной сети Твиттер:
"*Plant Based Future sign guy* = "hopefully I get at least a hand job for this"
"Парень с вывеской будущего на основе растений * = "надеюсь, я получу за это хотя бы ручную работу".
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3k
kleyman 3 часа назад
Странная у них логика, это получается ягненок сосет молоко и походу люто насилует буренку? Жесть
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