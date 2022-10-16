В Англии экоактивисты устроили молочный протест в магазинах

Английские экоактивисты из группировки "Восстание животных" уверены, что только вегетарианство спасёт мир. Но кроме призывов не есть мясо, они еще и требуют перестать "насиловать коров". По их версии, процесс дойки коровы равнозначен насилию.

Для привлечения внимания к этой "проблеме" они решили провести акции протеста против...молока.

Акции прошли в магазинах Waitrose, Whole Foods и Marks and Spencer в Лондоне, Манчестере, Норвиче и Эдинбурге