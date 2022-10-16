В Англии экоактивисты устроили молочный протест в магазинах

Пока одних пугают приближающимся мировым голодом, другие активно уничтожают продукты во имя "спасения животных".
Английские экоактивисты из группировки "Восстание животных" уверены, что только вегетарианство спасёт мир. Но кроме призывов не есть мясо, они еще и требуют перестать "насиловать коров". По их версии, процесс дойки коровы равнозначен насилию.
Для привлечения внимания к этой "проблеме" они решили провести акции протеста против...молока.
Акции прошли в магазинах Waitrose, Whole Foods и Marks and Spencer в Лондоне, Манчестере, Норвиче и Эдинбурге
Экоактивисты уверены, что, выливая на пол магазинов молоко, они заставляют задуматься премьер-министра Лиз Трасс и Ранила Джаявардена (государственного секретаря по окружающей среде, продовольствию и сельским делам) о неправильности их политики в отношении построения светлого "травоядного" будущего страны.
Мы даже не сомневаемся, что недоеные коровы Англии, Лиз Трасс и владельцы магазинов оценили старания активистов и теперь переход Англии "устойчивую растительную систему питания" пойдёт ускоренными темпами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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(лучше не на камеру)
и судя по всему они его даже не покупали, просто пришли в супермарт и давай выливать молоко на пол
свинство как по мне, где к слову активисты за голодных детей африки? я бы посмотрел на их эпичную битву
Например, вещество, которое позволяет им заткнуться и не рассказывать никому, что веган...
Так как все современные вещи в разной степени вредят животным в процессе производства.
Земледелие тоже под запретом, так как это нарушает зону обитания животных.
Палка копалка и питание подножным кормом.
Покажите свой образ жизни, свое питание, докажите что вы лучше..., но нет, пока только гадить другим умеют. То машины с подсолнечным маслом не пропускают, то колеса протыкают ... ах, да образ жизни показали. Как говорится: мозг - орган, который не виден, но если его не хватает - заметно
И как себя они правильно назвали!! главное этим тупым животным не останавливаться...
Т.е эти активисты признали что они животные,. здорово, значит они не люди.
Еще эти дураки не в теме, что если буренку перестать доить, то заболеет и помрет нафиг. Для неё дойка - жизнь)
Короче, отловить всех животных из группировки "Восстание животных" и на лечение или усыпление ибо вред приносят.
"*Plant Based Future sign guy* = "hopefully I get at least a hand job for this"
"Парень с вывеской будущего на основе растений * = "надеюсь, я получу за это хотя бы ручную работу".