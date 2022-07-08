Дверь в Лето. СССР

FISHKINET
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и другие интересные факты обо всём на свете Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и... Песочный аккумулятор — прорыв в сохранении зеленой энергии Песочный аккумулятор — прорыв в сохранении зеленой энергии Бизнес 2 в 1: похоронное бюро и магазин органов мертвецов Бизнес 2 в 1: похоронное бюро и магазин органов мертвецов В любом возрасте - Танго ! В любом возрасте - Танго ! Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов В Казани силовики взяли штурмом квартиру мошенников, укравших деньги у матери погибшего на Украине военного В Казани силовики взяли штурмом квартиру мошенников, укравших... Пенсионер, который умеет удивить Пенсионер, который умеет удивить Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из... Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений» Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Девушка и птички Девушка и птички 20 коротких фактов о французских комедиях 20 коротких фактов о французских комедиях Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Любопытный гиббон разозлил дикобраза Любопытный гиббон разозлил дикобраза Дорожные войны: в Вологде водитель подрался с пешеходами Дорожные войны: в Вологде водитель подрался с пешеходами Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились впечатлениями об отпуске Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились... 30 необычных и забавных коллекций, которыми похвастались пользователи сети 30 необычных и забавных коллекций, которыми похвастались... Харизматичный ослик привлёк внимание женщин Харизматичный ослик привлёк внимание женщин
Дверь в Лето. СССР

Дверь в Лето. СССР

Автор:
08 июля 2022 21:57
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
283
42
Лета в СССР было мало, но его очень любили!
Просто интересные летние фотографии.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
иванов дмитрий 10 часов назад
отблеск исчезнувшей цивилизации .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 5 минут назад
Самые уверенные, счастливые, обеспеченные стабильной советской системой люди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh Полчаса назад
Детство, одно большое счастье)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
iskra 10 часов назад
Мдяя.. Названия детских учереждений той эпохи звучат странно сейчас - "Тихий уголок","Петушок"..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 10 часов назад
Да мне даже комментировать это больно. Я вспоминаю свое детство, с кучей друзей, подруг, моря, лагеря.... И смотрю на своих троих детей... телефон, телефон, телефон.... Даже на пляжах всего мира, куда нам был путь заказан у низ был телефон... Сейчас и им путь заказан )))) Но этот сраный интернет сделал из наших детей зомби. У меня три офигенные лочки красавицы, но чувствую, внуков мне не понянчить. От телепфона не родишь детей....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

834740



Другие посты автора
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Популярные теги
#фото#животные#люди#в мире#картинки#интересное#Приколы#шоу бизнес#сарказм#познавательно
#Юмор#интересно#забавно#подборка#фотографии#аварии#авто аварии#Ynews#СССР#Жизнь
#прикол#факты#Разное#дтп#автомобили#знаменитости#автомир#новости#удивительно#история
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х Аномальный холод в новогоднюю ночь 1979 года Аномальный холод в новогоднюю ночь 1979 года В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века

На что жалуетесь?

Вернуться