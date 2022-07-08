Дверь в Лето. СССР

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Лета в СССР было мало, но его очень любили!
Просто интересные летние фотографии.
Приятного просмотра!
Просто интересные летние фотографии.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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