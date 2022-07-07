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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
07 июля 2022 23:31
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2492
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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10  комментариев
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2k
Бровеносец в потёмках 8 часов назад
Откуда тогда там столько бомжей, раз им всем бесплатные дома раздают? А, ну да, они же бомжуют не потому, что нет возможности заработать на жильё, а потому что им нравится жить в коробках под мостами.
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13k
FatZilla Полчаса назад
Насчёт этого случая не уверен, но, насколько я слышал, есть бельё, в котором швы снаружи - чтобы не натирали и не мешались, соприкасаясь с телом.

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22k
Влад Полчаса назад
Жара, у соседей парализовало старого пса. Отвезли его в ветеринарку и там для установления диагноза ему назначили МРТ за 15 тысяч. Ответ на вопрос "а что потом" просто убил. "Если это опухоль то сдохнет потому что таких операций животным мы не делаем, а если инсульт то само рассосётся."
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2k
АлексЮстасу Час назад

Надо было не на бочок клеить, а на передок. Тогда эффект был бы другой.
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4k
Белый 5 часов назад
Димон, ты последнее время такое говно постишь, что к твоему нику напрашивается рифма....
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3k
Peter Griffin 8 часов назад
Чего не скажешь о целлюлите.
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85k
Taras Kozalupko 8 часов назад
Нда котаны, заросло все на Шотмана кущами, не то что в конце прошлого века!

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Димон

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