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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
07 июля 2022 17:31
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2044
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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7  комментариев
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10k
Самка Хорька 2 часа назад
О, она ещё и поэтесса. Повезло чуваку.
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1k
alex Полчаса назад
Комментарий к фото
я знал такую. худющая, как известная фотомандель. вот вопрос? вот куда? чтоб я так сейчас жрал... зато без обожривания пузо ушло
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2k
5010_BIRD 36 минут назад
Мне бы такой уровень самоуверенности.

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58k
doker 56 минут назад
То есть депутат против главной задачи ПФР - сокращения количества пенсионеров?
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10k
Hunson Abadeer 56 минут назад
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21k
Егор 2 часа назад
Охлажденные влажные салфетки для любителей острой пищи.
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3k
Copycat 2 часа назад
Вообще в чем то это дельная идея - в плане у одного моего знакомого есть сосед, дед старый, так когда не пьет отличный мужик, в гараже что то мастерит, умеет чинить сантехнику с чем охотно помогает соседям практически за спасибо

но вот случаются с ним иногда запои, обычно начинающиеся вполне невинно с пары рюмок коньяка в честь праздника, вот тут начинается полный атас, в дедушку вселяется демон, бухает неделями, разводит бардак и в своей квартире и в подъезде, громко слушает телевизор всю ночь и ругается с соседями

и вот жильцы просто не знают что делать, с одной стороны человек хороший и добрый пока не запьет, и живут они с ним давно, многих из них он застал ещё когда пешком под стол ходили и милицию вызывать не хотят на него и приструнить его некому - давно вдовец, из родственников только внучка которая живет в другом городе и навещает раз в месяц разве
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