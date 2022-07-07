2044
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни
- "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин
- Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу
- Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды
- "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете
Новости партнёров
но вот случаются с ним иногда запои, обычно начинающиеся вполне невинно с пары рюмок коньяка в честь праздника, вот тут начинается полный атас, в дедушку вселяется демон, бухает неделями, разводит бардак и в своей квартире и в подъезде, громко слушает телевизор всю ночь и ругается с соседями
и вот жильцы просто не знают что делать, с одной стороны человек хороший и добрый пока не запьет, и живут они с ним давно, многих из них он застал ещё когда пешком под стол ходили и милицию вызывать не хотят на него и приструнить его некому - давно вдовец, из родственников только внучка которая живет в другом городе и навещает раз в месяц разве