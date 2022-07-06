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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
06 июля 2022 22:16
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2386
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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10  комментариев
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7k
au3 8 часов назад
К чему тут три рубля с копейками? Если это сдача с пятака (ну не с четырех же рублей) - то мало.
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7k
Погулять вышел 23 минуты назад
Но ведь кондиционер-то установлен и хер кто это оспорит.
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31k
ACU900 Полчаса назад
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18k
Andrey 3 часа назад
Комментарий к фото
Не... Вот это было вкусно...
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5k
sedoisever 9 часов назад
Комментарий к фото
Преимущественно было: "пустая шоколадина". Меньше: "солёный огурец". Ни разу не Питер и не юг. Крайний север.
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