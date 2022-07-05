Фотограф показал, из чего складываются его работы до того, как получится финальный результат

Антти также не прочь раскрыть секреты хорошего снимка, ведь иногда для воплощения результата нужно сделать несколько кадров и изрядно потрудиться над ними с помощью графических редакторов. В своём блоге фотограф показал, из чего состояли его работы до того, как получилась финальная версия.

Химические опыты