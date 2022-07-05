FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 384 поста • 233 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Фотограф показал, из чего складываются его работы до того, как получится финальный результат

Фотограф показал, из чего складываются его работы до того, как получится финальный результат

Автор:
05 июля 2022 09:51
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Антти Карппинен   было стало   люди   результат   фото   фотограф   фотошоп   
436
16

Антти Карппинен — фотограф, цифровой художник и ретушёр из Финляндии. Он занимается коммерческой и портретной фотографией, его работы отмечены международными наградами.

Антти также не прочь раскрыть секреты хорошего снимка, ведь иногда для воплощения результата нужно сделать несколько кадров и изрядно потрудиться над ними с помощью графических редакторов. В своём блоге фотограф показал, из чего состояли его работы до того, как получилась финальная версия.


Химические опыты

×
×

Бурные отношения

День мёртвых

Фото ботинок

Три товарища

Люди, идущие по улице вместе на фото, могли даже не встречаться

Чёрно-белый снимок

Иллюзорная лестница

Невозможный гольф

Семейные ссоры

Макияж и фотошоп

Быстрее, выше, сильнее!

Постер

Это постер финского фильма «Insite». Чтобы актёры в результате оказались в одном кадре, им необязательно фотографироваться вместе.


Зелёный фон

Из стены

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Антти Карппинен   было стало   люди   результат   фото   фотограф   фотошоп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ValdemarNaftulievich 40 минут назад
супер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Spanki 24 минуты назад
Хорошо конечно, но фотограф ли? Скорее Фотошопер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени
Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться
8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Креативщики страны, объединяйтесь
Креативщики страны, объединяйтесь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#история#удивительно#картинки#шоу бизнес#автомир#кот#автомобили
#Юмор#интересное#в мире#кино#прикол#СССР#Россия#Разное#gif#вещи
#люди#факты#интересно#природа#забавно#фотографии#Приколы#Жизнь#аварии#дтп
Креативщики страны, объединяйтесь Креативщики страны, объединяйтесь 12 портретов известных фотографов, которые позируют со своими легендарными снимками 12 портретов известных фотографов, которые позируют со своими легендарными снимками Фотограф показал, что стоит за магией создания крутых снимков Фотограф показал, что стоит за магией создания крутых снимков Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности 16 фото людей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами 16 фото людей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами

На что жалуетесь?

Вернуться