Вершина творчества: 16 невероятных финалистов престижного конкурса дизайна небоскребов

Небоскреб с климат-контролем

Ему присудили первое место, а проект принадлежит архитекторам из Южной Кореи. Они уверены, что в течение следующего десятилетия люди столкнутся с такой проблемой, как неспособность реагировать на сильные климатические изменения, такие как глобальное потепление. По словам дизайнеров, здание может влиять на погоду — вызывать дождь во время засухи и поглощая ливневые облака в сезон дождей. Учитывая, что 2019 год был признан одним из самых жарких в истории, жюри прониклись идеей.