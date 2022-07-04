Вершина творчества: 16 невероятных финалистов престижного конкурса дизайна небоскребов

Ежегодная награда, учрежденная в 2006 году, присуждается за новаторские идеи, которые благодаря новому использованию технологий, материалов, программ, эстетики и пространственной организации бросают вызов нашему пониманию вертикальной архитектуры и ее взаимосвязи с природной и искусственной средой.
Небоскреб с климат-контролем
Ему присудили первое место, а проект принадлежит архитекторам из Южной Кореи. Они уверены, что в течение следующего десятилетия люди столкнутся с такой проблемой, как неспособность реагировать на сильные климатические изменения, такие как глобальное потепление. По словам дизайнеров, здание может влиять на погоду — вызывать дождь во время засухи и поглощая ливневые облака в сезон дождей. Учитывая, что 2019 год был признан одним из самых жарких в истории, жюри прониклись идеей.
Небоскреб в парке Цунами
Почетное второе место получили китайские дизайнеры с идеей строить дома, способные «рассеять» огромные волны прежде, чем они обрушатся на берег. Проект нацелен на небольшое государство Тонга, которое славится огромными волнами у побережья. .
Агроэкологический небоскреб
Два архитектора из Польши и Австрии завоевали бронзовую медаль с «высоким огородом». Проект направлен на развитие сельского хозяйства: на самом здании, поделенном на участки, будут расти овощи и фрукты, на на огороды будут подаваться вода и удобрения. Это позволит выращивать больше новых видов культур. А какие небоскребы были отмечены почетными грамотами?
Регенеративная высотка
Этот небоскреб от британских и сингапурских архитекторов направлен на снижение отходов в строительной отрасли и способен подстроиться под любую новую моду, меняя местами жилые помещения и офисы. Это позволит сохранить его и перестроить, в то время как многие небоскребы будет снесены через 10-20 лет как неактуальные.
Городское шунтирование
Чанчунь — один из самых важных городов Китая, но огромные пробки и слабая планировка вредят его статусу. Дизайнеры разработали не просто новые небоскребы для города, а своеобразную паутину, которая решит все проблемы горожан и соединит различными способами все части Чанчуня.
Древесный небоскреб
Еврейские дизайнеры решили позаботиться о проблемах воды в деревнях Южного Судана при помощи постройки необычного здания. «Дерево» объединит новое сообщество, обеспечивая его водой для сельского хозяйства, санитарии и повседневных нужд.
Соединители небоскребов
Китайцы, живущие в Гонконге, и так окружены высотками со всех сторон, но они подумали: как быстро перебраться с одного 30 этажа на другой в соседнем здании, при этом никуда не спускаясь и не поднимаясь? Для этой цели придуман необычный проект с круглыми тоннелями-соединителями, которые сплотят вместе все небоскребы.
Небоскреб City Healer
И снова китайцы с новым проектом, где мечтают построить высотки с зелеными зонами внутри, чтобы приблизить людей, живущих в огромных бетонных городах, к природе. А еще по ним могут ездить машины, поднимаясь на самый верх по извилистым дорогам вокруг зданий.
Поплавок
Основная проблема в Индонезии в том, что острова медленно, но верно идут под воду, и в той же Джакарте уже половина прибрежных районов затоплена вместе с домами жителей. Чтобы решить эту проблему, был предложен необычный проект: большое строение, удерживающееся на воде и способное вместить многих людей.
Гипермаска
На этот дизайн архитекторов надоумила пандемия и нужда носить везде маски, которые также вредят планете и создают много мусора. По задумке, небоскребы оснащены мощной фильтрацией воздуха, и людям внутри не потребуется дополнительная защита.
Карьерный небоскреб
После закрытия шахт и карьеров земля на том месте непригодна для жизни людей, но в Швейцарии считают иначе. Там решили предложить альтернативу в виде огромного небоскреба на дне рудника.
Модульный небоскреб
Эта интересная идея принадлежит португальцам и напоминает фантастические фильмы. Каждая квартира здания — летающий модуль, который может полететь в любое место, вместо машины или личного самолета.
Деревенские небоскребы
Во многих китайских деревнях жители с давних времен существовали общинами и не хотят расселяться, хотя большинство сел уже не предназначены для комфортной жизни. На помощь приходит любопытный проект, где каждый шар — это отдельная деревня со всеми современными «плюшками», но все поселения соединены вместе.
Поглотитель CO₂
Очередное китайское ноу-хау, способное впитывать углекислый газ и очищать воздух. Просто, но со вкусом.
В стиле богов
Индийцы тоже представили новое решение для городских трущоб, которые занимают массу места. Но если построить для всех жителей захудалых районов один огромный дом, то места станет больше. На дизайн проекта здания натолкнули легенды об индийских богах и центре Вселенной.
Небоскреб из пчелиного воска
Пока во всем мире думают о людях, в Тайване переживают за насекомых и их снижающуюся популяцию. Было предложено строить небольшие небоскребы из пчелиного воска, где могут жить и плодиться разные насекомые. К чему только приведут эти игры с природой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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