"Урал" - советская копия японского пуфика-пылесоса

В начале 50-х стране очень не хватало различных товаров народного потребления, и хуже всего дела обстояли с бытовой техникой, которой либо вообще не было в продаже, либо она выпускалась в небольшим количествах, но по давно устаревшим технологиям.
Свердловский завод "Уралэлектротяжмаш" (УЭТМ) был одним из тех гигантов, чья продукция частично была направлена на облегчение жизни советских домохозяек: утюги, сковородки, стиральные машинки и, конечно же, знаменитые пылесосы марки "Урал" - некоторые экземпляры которых в полном здравии дожили и до наших дней.
Легендарный "Урал" не отставал от своих собратьев: покупая это тяжеленное (8 кг) устройство, пользователь приобретал одновременно и технику для уборки, и пульверизатор для побелки, и фен для волос, и даже элемент мебели - вполне комфортный пуфик.
Правда, всю эту многофункциональность сложно назвать отечественной разработкой: в конце 60-х директор УЭТМ, вернувшийся из командировки в Японию, привез с собой оттуда пылесос, внешне напоминающий пуфик. Коллегам, разглядывавшим эту диковинку, пришло в голову, что такой пылесос мог бы стать настоящей находкой для советских малогабаритных квартир, где каждый метр на счету, а два предмета в одном - это удобно и экономно.
Японский пылесос был разобран и изучен до последнего винтика, затем была придумана замена тем деталям, которых в СССР просто не существовало и напоследок пришлось несколько изменить его конструкцию с учетом советских реалий. Так, например, у "японца" заборный шланг располагался сверху, но во время тестирования в нескольких "хрущевках" с их неровными полами было выяснено, что стоит немного подтянуть пылесос к себе, как он тут же заваливался на бок.
Поэтому заборный шланг сделали внизу, а заодно и утяжелили пылесос массивным двигателем. Правда, это сделали не для увеличения устойчивости, а просто потому, что в стране нашлось всего лишь два завода, которые выпускали моторы, подходящие к "Уралу", и за неимением ассортимента, пришлось пользоваться тем, что было в наличии.
Свердловские пылесосы, хоть и были очень тяжелыми, неповоротливыми и слишком громкими, начали пользоваться огромным спросом. В магазинах "Урал" быстро исчезал с прилавков, а из-под полы продавался уже дороже: по 70-80 рублей вместо официальных 59 руб.
Частично дефицит объяснялся еще и тем, что сам завод отдавал на реализацию лишь 50% готовой продукции. Остальное использовалось для обмена с другими предприятиями: взамен пылесосов УЭТМ получал оборудование, материалы, путевки в санатории для своих рабочих, продуктовые наборы с дефицитным товаром и т.д.
Любовь к этому пылесосу была вполне объяснима: он не только обеспечивал качественную уборку и служил пуфиком в прихожей, но и отлично белил потолки и красил стены с помощью специальной насадки и выдувного клапана; сушил одежду и волосы, а некоторые умельцы с помощью выдувного клапана готовили ягоды к продаже или консервации.
Для этого собранное сырье, в которое неизбежно попадают веточки и листья, складывали в тазик и включали пылесос - все лишнее, кроме тяжелых ягод, быстро выдувалось мощным потоком воздуха.
За 30 лет производства завод успел выпустить более 4,5 млн "Уралов", и неизвестно, до каких размеров могла бы вырасти эта цифра, если в начале "нулевых" на рынке не появились импортные пылесосы, у которых и дизайн был более современным, и уровень шума намного меньше, и по габаритам они были более компактными и менее тяжелыми...
Источник:
АНТИФИШКИ
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