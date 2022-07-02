"Урал" - советская копия японского пуфика-пылесоса

Свердловские пылесосы, хоть и были очень тяжелыми, неповоротливыми и слишком громкими, начали пользоваться огромным спросом. В магазинах "Урал" быстро исчезал с прилавков, а из-под полы продавался уже дороже: по 70-80 рублей вместо официальных 59 руб.



Частично дефицит объяснялся еще и тем, что сам завод отдавал на реализацию лишь 50% готовой продукции. Остальное использовалось для обмена с другими предприятиями: взамен пылесосов УЭТМ получал оборудование, материалы, путевки в санатории для своих рабочих, продуктовые наборы с дефицитным товаром и т.д.



Любовь к этому пылесосу была вполне объяснима: он не только обеспечивал качественную уборку и служил пуфиком в прихожей, но и отлично белил потолки и красил стены с помощью специальной насадки и выдувного клапана; сушил одежду и волосы, а некоторые умельцы с помощью выдувного клапана готовили ягоды к продаже или консервации.