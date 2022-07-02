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"Урал" - советская копия японского пуфика-пылесоса

"Урал" - советская копия японского пуфика-пылесоса

Автор:
02 июля 2022 04:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: пуфик   пылесос   урал   
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В начале 50-х стране очень не хватало различных товаров народного потребления, и хуже всего дела обстояли с бытовой техникой, которой либо вообще не было в продаже, либо она выпускалась в небольшим количествах, но по давно устаревшим технологиям.


Свердловский завод "Уралэлектротяжмаш" (УЭТМ) был одним из тех гигантов, чья продукция частично была направлена на облегчение жизни советских домохозяек: утюги, сковородки, стиральные машинки и, конечно же, знаменитые пылесосы марки "Урал" - некоторые экземпляры которых в полном здравии дожили и до наших дней.


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Легендарный "Урал" не отставал от своих собратьев: покупая это тяжеленное (8 кг) устройство, пользователь приобретал одновременно и технику для уборки, и пульверизатор для побелки, и фен для волос, и даже элемент мебели - вполне комфортный пуфик.

Правда, всю эту многофункциональность сложно назвать отечественной разработкой: в конце 60-х директор УЭТМ, вернувшийся из командировки в Японию, привез с собой оттуда пылесос, внешне напоминающий пуфик. Коллегам, разглядывавшим эту диковинку, пришло в голову, что такой пылесос мог бы стать настоящей находкой для советских малогабаритных квартир, где каждый метр на счету, а два предмета в одном - это удобно и экономно.

Японский пылесос был разобран и изучен до последнего винтика, затем была придумана замена тем деталям, которых в СССР просто не существовало и напоследок пришлось несколько изменить его конструкцию с учетом советских реалий. Так, например, у "японца" заборный шланг располагался сверху, но во время тестирования в нескольких "хрущевках" с их неровными полами было выяснено, что стоит немного подтянуть пылесос к себе, как он тут же заваливался на бок.

Поэтому заборный шланг сделали внизу, а заодно и утяжелили пылесос массивным двигателем. Правда, это сделали не для увеличения устойчивости, а просто потому, что в стране нашлось всего лишь два завода, которые выпускали моторы, подходящие к "Уралу", и за неимением ассортимента, пришлось пользоваться тем, что было в наличии.

Свердловские пылесосы, хоть и были очень тяжелыми, неповоротливыми и слишком громкими, начали пользоваться огромным спросом. В магазинах "Урал" быстро исчезал с прилавков, а из-под полы продавался уже дороже: по 70-80 рублей вместо официальных 59 руб.

Частично дефицит объяснялся еще и тем, что сам завод отдавал на реализацию лишь 50% готовой продукции. Остальное использовалось для обмена с другими предприятиями: взамен пылесосов УЭТМ получал оборудование, материалы, путевки в санатории для своих рабочих, продуктовые наборы с дефицитным товаром и т.д.

Любовь к этому пылесосу была вполне объяснима: он не только обеспечивал качественную уборку и служил пуфиком в прихожей, но и отлично белил потолки и красил стены с помощью специальной насадки и выдувного клапана; сушил одежду и волосы, а некоторые умельцы с помощью выдувного клапана готовили ягоды к продаже или консервации.

Для этого собранное сырье, в которое неизбежно попадают веточки и листья, складывали в тазик и включали пылесос - все лишнее, кроме тяжелых ягод, быстро выдувалось мощным потоком воздуха.

За 30 лет производства завод успел выпустить более 4,5 млн "Уралов", и неизвестно, до каких размеров могла бы вырасти эта цифра, если в начале "нулевых" на рынке не появились импортные пылесосы, у которых и дизайн был более современным, и уровень шума намного меньше, и по габаритам они были более компактными и менее тяжелыми...


Источник:

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Метки: пуфик   пылесос   урал   
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12  комментариев
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2k
Артур Котовой 5 часов назад
Был такой в детстве голубенький, пару раз включали, там по всей видимости турбина от истребителя стоит)
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9k
Сол Гудман 9 минут назад
у нас такой был Ракета
Помню малой был, садился на него и катался, пока родаки не видят
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931
Homem 12 минут назад
Что характерно с моей точки зрения для СССР было это наличие денег и отсутствие товара на прилаках.Человек имел денег больше чем было товаров приемлемых на прилавке.Когда поднялся занавес железный то лично меня удивило изобилие товаров народного потребления,которое залежалось на складах.
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1k
wwwoffka 1 17 минут назад
Все еще работает, правда в основном как компрессор для надувания матраса, но в случае чего и с прямыми обязанностями справляется.
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6k
klop Полчаса назад
" вместо официальных 59 руб " - недешёвое удовольствие с учётом средней зарплаты по стране 120р.
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28k
Dobry vojak Svejk Z Полчаса назад
Был такой, зелёный. Зимой после уборки прикольно на нём было зад греть )))
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44k
Михалыч Полчаса назад
Японцы, как и остальные капиталисты, так же вовсю воровали разработки СССР. Изучали наши технические журналы типа "Техника-Молодёжи" и "Моделист-конструктор", в поисках свежих идей. Например, в Союзе в 1971 году разработали и выпустили радио-кассету, чтобы можно было слушать радио на магнитофонах. В 1979 году Toshiba её втихаря скопировала, изменив диапазон на FM.
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10k
Дмитрий 40 минут назад
Мощная и шумная машина была.
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1k
Р Х 41 минуту назад
Пылесос был супер. А звук какой! Это не пылесос Буран, который кричал : Я ща сдохну.
Звук был, как у Брабуса
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201k
Orange Zero 2 часа назад
отличный пылесос, но ревел адово, как будто ракету в космос запускают
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3k
B7243 3 часа назад
До сих пор родители пользуются (куплен в конце 70х) - неубиваемая машина. Вот только первые модели были более качественные (мягкий шланг, подпружиненные защелки, качественный механизм сматывания). А на свадьбу (1995 год) нам подарили похожий "Урал", но модернизированный. С первого взгляда стало заметно, что в попытке удешевить пылесос качество отошло на второй план. Всё было выполнено грубо и топорно. В результате аппарат проработал всего лет 10.
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8k
Игорь 3 часа назад
Хороший был пылесос
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