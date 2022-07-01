Ну очень дорогие ошибки

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Когда в детстве нам говорили, что некоторые ошибки могут дорого обойтись людям, мы только смеялись. Но теперь мы готовы в это поверить - особенно после того, как посмотрим эту подборку.
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Морская нефтяная вышка, которую вынесло на побережье острова Льюис из-за бури в 2016 году.
Жилой поселок в Южной Дакоте построили, как выяснилось, над гипсовой шахтой, которой не было на карте
Пароход "Принцесса Мэй", построенный в 1888 году, прославился тем, что в 1910 году сел на мель так, что полностью вышел из воды
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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