Ну очень дорогие ошибки

Когда в детстве нам говорили, что некоторые ошибки могут дорого обойтись людям, мы только смеялись. Но теперь мы готовы в это поверить - особенно после того, как посмотрим эту подборку.

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McLaren 600LT столкнулся с оленем 0 Источник:

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Парень утопил пикап и джип, пытаясь поднять из воды свою тонущую лодку 0 Источник:

Вертолет Sikorsky MH-60S за 28 миллионов долларов 0 Источник:

Впечатляющая авария на встрече японского клуба Ferrari 0 Источник:

Морская нефтяная вышка, которую вынесло на побережье острова Льюис из-за бури в 2016 году. 0 Источник:

Прощай, Aston Martin за 2 миллиона долларов! 0 Источник:

Затопленная майнинговая ферма 0 Источник:

Сгоревший дотла гараж с коллекцией суперкаров 0 Источник:

Жилой поселок в Южной Дакоте построили, как выяснилось, над гипсовой шахтой, которой не было на карте 0 Источник:

Бельгийский техник случайным выстрелом из авиапушки уничтожил F-16 на земле 0 Источник:

Метеоспутник NOAA-19 стоимостью 369 миллионов долларов после случайного падения в ангаре 0 Источник:

Истребитель F-35S промахнулся с посадкой 0 Источник:

Пароход "Принцесса Мэй", построенный в 1888 году, прославился тем, что в 1910 году сел на мель так, что полностью вышел из воды 0 Источник:

Строители, поднимая черепицу, не обратили внимание на то, что одна из опор грузовика стояла на мокрой траве. 0 Источник: