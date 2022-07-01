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Ну очень дорогие ошибки

Ну очень дорогие ошибки

Автор:
01 июля 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: дорого   затраты   истории   истории в картинках   неудача   ошибки   ужасная неловкость   факты   
958
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Когда в детстве нам говорили, что некоторые ошибки могут дорого обойтись людям, мы только смеялись. Но теперь мы готовы в это поверить - особенно после того, как посмотрим эту подборку.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дорого   затраты   истории   истории в картинках   неудача   ошибки   ужасная неловкость   факты   
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2  комментария
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Dimon 13 минут назад
Ну в отличии от нас, там у них все застраховано. С машинами, особенно коллекционными конечно сложнее, эти не восстановишь.
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