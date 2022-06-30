Черная пантера Inka

Inka появилась на свет в начале апреля 2021 года в Big Cat Sanctuary (Зоологический сад в Кенте, Англия)
Счастливые родители Кейра и Нерон
Черная окраска столь же редка, сколь и великолепна, но связана с меланизмом животного — генетической мутацией, которая бывает примерно у 10% ягуаров.
Чтобы выбрать малышу имя, решили провести онлайн-голосование. Таким образом до 1 августа, пользователи могли проголосовать за один из вариантов (Killari, Inka или Inti) и каждый голос принес пожертвование 5 фунтов (около 5,80 евро) для заповедника.
Мать по имени Кейра родилась 4 года назад в парке дикой природы Парадайз, потом ее перевели в заповедник больших кошек, как и отца Нерона в рамках европейской программы для сохранение и разведения исчезающих видов.
Прошло чуть больше года и выросла вот такая кошечка
https://youtu.be/TE38pdU5Wuc
The Big Cat Sanctuary
Зоологический сад в Смардене, Англия
Источник:
АНТИФИШКИ
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