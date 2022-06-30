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Черная пантера Inka

Черная пантера Inka

Автор:
30 июня 2022 17:42
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   Англия   большие кошки   зоопарк   редкий вид   семейство кошачьих   хищные животные   черная пантера   
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Inka появилась на свет в начале апреля 2021 года в Big Cat Sanctuary (Зоологический сад в Кенте, Англия)

Счастливые родители Кейра и Нерон


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Черная окраска столь же редка, сколь и великолепна, но связана с меланизмом животного — генетической мутацией, которая бывает примерно у 10% ягуаров.


Чтобы выбрать малышу имя, решили провести онлайн-голосование. Таким образом до 1 августа, пользователи могли проголосовать за один из вариантов (Killari, Inka или Inti) и каждый голос принес пожертвование 5 фунтов (около 5,80 евро) для заповедника.



Мать по имени Кейра родилась 4 года назад в парке дикой природы Парадайз, потом ее перевели в заповедник больших кошек, как и отца Нерона в рамках европейской программы для сохранение и разведения исчезающих видов.



Прошло чуть больше года и выросла вот такая кошечка



https://youtu.be/TE38pdU5Wuc

The Big Cat Sanctuary
Зоологический сад в Смардене, Англия

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Jaguar   Англия   большие кошки   зоопарк   редкий вид   семейство кошачьих   хищные животные   черная пантера   
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2  комментария
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
Одно слово- КРАСАВЫ!!!
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Владимир 4 часа назад
великолепное создание природы
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4xe1

https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
372



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