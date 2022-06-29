Черная пантера Миша

195
4
Миша — чрезвычайно редкий тёмноокрашенный дальневосточный леопард. Она родилась в 2021 году в результате важной программы разведения и является одной из 6 черных дальневосточных леопардов в мире. Миша очень привязана к своим смотрителям и обладает ярким, выразительным характером.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
- "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе
- Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
Новости партнёров
Дальневосточный леопард Mischa
Panther Ridge Conservation Center
Флорида, США
Дальний Восток восточная часть России, расположенная между Сибирским федеральным округом и побережьем Тихого океана.
Интересно, как эта красава попала во Флориду.