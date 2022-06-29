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Черная пантера Миша

Черная пантера Миша

Автор:
29 июня 2022 18:26
Сообщество : Животные
Метки: кошки   леопард   хищные животные   черная пантера   
195
4

Миша — чрезвычайно редкий тёмноокрашенный дальневосточный леопард. Она родилась в 2021 году в результате важной программы разведения и является одной из 6 черных дальневосточных леопардов в мире. Миша очень привязана к своим смотрителям и обладает ярким, выразительным характером.

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Источник:

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Метки: кошки   леопард   хищные животные   черная пантера   
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3  комментария
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3k
SandMANn 2 часа назад
Из источника:
Дальневосточный леопард Mischa
Panther Ridge Conservation Center
Флорида, США

Дальний Восток восточная часть России, расположенная между Сибирским федеральным округом и побережьем Тихого океана.

Интересно, как эта красава попала во Флориду.
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
Красава и точка!
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6k
Алекс Крайчек 49 минут назад
"Мишка, Мишка, где твоя улыбка полная задора и огня?..." (с)
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4xe1

https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
211



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