20 жизненных и смешных объявлений из нашей повседневной жизни

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Донести до ближнего свою мысль можно посредством слов, а можно позвать в гости буквы. И будет смешно, нелепо, удивительно и даже познавательно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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