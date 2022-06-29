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20 жизненных и смешных объявлений из нашей повседневной жизни

20 жизненных и смешных объявлений из нашей повседневной жизни

Автор:
29 июня 2022 14:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жизненно   надписи   написали   объявления   смешное   
2193
20

Донести до ближнего свою мысль можно посредством слов, а можно позвать в гости буквы. И будет смешно, нелепо, удивительно и даже познавательно.

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Источник:

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Метки: Юмор   жизненно   надписи   написали   объявления   смешное   
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2  комментария
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31k
ACU900 47 минут назад
Ну как тут анекдот про слепых пилотов не вспомнить "я вот боюсь что они (пассажиры) вовремя закричать не успеют :)
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141
contraas Минуту назад
Может в Питер махнуть??? там ща тепло....и мет варят
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