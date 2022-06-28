Его стальные, и не только, монстры

Есть у автора и ряд романов, главными героями которых являются вампиры (включая всем известного графа Дракулу) — своеобразный «вампирский» детективный сериал «Дракула», основанный Фредом в 1975 году и насчитывающий 6 книг. Романы о графе, вампирах древних и новых, о современниках Дракулы в разных исторических эпохах, его странных взаимоотношениях с Шерлоком Холмсом, а также о вампирском постапокалипсисе.



В романах этих герои ирландского писателя Брэма Стокера «переживают» новые приключения вместе с другими известными литературными персонажами, такими как частный детектив Шерлок Холмс или волшебник Мерлин. В книгах Фред исходит из тезиса о том, что вампиры не являются злом как таковые, что, как и люди, они сами могут выбирать, каким моральным категориям хотят подчиняться. В первом романе серии «Признания графа Дракулы» («Дело Дракулы»)/The Dracula Tape (1975) писатель рассказывает историю оригинального романа Стокера с точки зрения самого графа, а также Харкера, Ван Хельсинга и др. Саберхаген изображает Дракулу как историческую фигуру — Влада Цепеша, воеводу Валахии, боровшегося с вторжением Османской Турецкой империи в Европу. В рассказах он стал вампиром после убийства. Персонаж заявил, что «трансцендентным актом воли» он отказался умереть. Но в действительности, он даже сам не уверен, каким же именно образом стал таким. В версии Саберхагена Ван Хельсинг и компания изображаются, в основном, как этакие неумехи, а Дракула, будучи жестоким и вспыльчивым, тем не менее, связан своим собственным словом чести и предан своим близким.



Роман «Плёнка Дракулы» — апология Дракулы, записанная им самим в 1975 году в Англии на плёнку диктофона. Князь вампиров опровергает утверждения своих противников, изложенные в классическом романе Б. Стоукера «Дракула» (1897). Пробужденный железными дорогами и телеграфом после долгого летаргического сна в своем старинном замке, единственный защитник Трансильвании и своего народа, Дракула направляется в Лондон, надеясь на религиозную веротерпимость новых времён и намереваясь воссоединиться и примириться с Человечеством и с веяниями Прогресса, чтобы начать новую жизнь. Однако здесь он сталкивается с кровожадными охотниками на вампиров, преследующими и его, и главную любовь его жизни — Мину Харкер. Ему противостоит доктор Ван Хельсинг — жестокий и беспощадный убийца, действующий под влиянием религиозных предрассудков.



«Лондон, 1897 год. Приближается Бриллиантовый юбилей Королевы Виктории. Группа злодеев во главе с циничным психиатром и германской шпионкой готовится выпустить на улицы британской столицы тысячи заражённых чумой крыс. Но Чёрная Смерть — не единственная проблема сыщика Холмса. Жестокий неизвестный убийца оставляет за собой вереницу обескровленных трупов. В центре заговора случайным образом оказывается граф Дракула, прибывший в Лондон по частным делам. Носферату объединяет свои усилия с Великим Сыщиком, дабы найти ключ к разгадке паутины зла, предотвратить грандиозный акт биотерроризма и отомстить своим врагам. События изложены от лица доктора Ватсона и самого графа. Прошло много лет, и в страшном 1917 году, в разгар Мировой войны, мир уже изменился настолько, что Ватсон решается предать, наконец, гласности историю о Холмсе, о тайне его происхождения, о Дракуле и Гигантской Крысе с Суматры, историю, которая должна была много лет храниться под сукном».

А в романе «Шерлок Холмс и узы крови» прославленный сыщик и не менее известный вампир, состоящие, как оказалось, в кровном родстве (!), объединяются в борьбе с русским пиратом графом Кулаковым, жестоко мстящем потомкам своего вероломного партнёра за похищенное у него больше века назад сокровище, терроризируя благородное английское семейство.