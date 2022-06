Его стальные, и не только, монстры

Библиография Ф. Саберхагена:



Циклы произведений:



«Борис Бразил»: «Планетчик»/Planeteer (рассказ, 1961), Золотые люди (1964), Вода мысли (1965). Все произведения вышли в сборнике «Хроники Космических войск»/ Space Force (2018).



«Берсеркер»/Berserker: «Корабль — крепость» («Игра вслепую», «Не задумываясь», «Игра в шашки», «Игра с монстром», «Без единой мысли»)/Fortress Ship (Without a Thought) (1963), «Доброжизнь» («Доброжил»)/Goodlife (1963), «Миротворец» («О мире и о любви»)/The Peacemaker (The Life Hater) (1964), «Покровитель искусств» («Меценат»)/Patron of the Arts (1965), «Каменный край» («Каменное место», «Каменная Россыпь», «Киборги-убийцы»/Stone Place (1965), «Причуды асимметрии» («Что натворили ты и я», «Что сделал Я и Т»)/What T and I Did (1965), «Господин Шут» («Мистер Шутник»)/Mr. Jester (1966), «Маскарад в красном смещении» («Маска красного смещения»)/Masque of the Red Shift (1965), «Знак волка»/Sign of the Wolf (1965), «В Храме Марса» («Храм Марса», «Гладиаторы»)/In the Temple of Mars (1966), «Лик Бездны» («Лик тьмы»)/The Face of the Deep (1966), «Берсеркер. Маска Марса»/Berserker (сборник рассказов, 1967), «Каменный человек»/Stone Man (1967), «Крылатый шлем»/The Winged Helmet (1967), «Давление»/Pressure (Berserker's Prey) (1967), «Звёздная песня»/Starsong (1968), «Брат Берсеркер» («Сага о Берсеркере», «Брат убийца»/Brother Assassin (1969), «Планета берсеркера» («Планета смерти», «Звезда Берсеркера»)/Berserker's Planet (1974), «Ошибка нечеловека» («Промах берсеркера»)/Inhuman Error (1974), «Крылья тьмы» («Взлетевшие из тьмы», «Эскадрилья из забвения», «Бесплотные крылья»)/Wings Out of Shadow (1974), «Уничтожение Ангкора Апейрона»/Annihilation of Angkor Apeiron (1975), «Улыбка»/The Smile (1977), «Игра»/The Game (1977), «Пролог» («Введение»)/Introduction (1978), «Колотушка» («Щелчок»)/Smasher (1978), «Человек-берсеркер» («Непобедимый мутант»)/Berserker Man (1979), «Заклятый враг» («Последний враг»)/The Ultimate Enemy (сборник рассказов, 1979), «События на Радианте Тамплиера» («О некоторых происшествиях, касающихся радианта»)/Some Events at the Templar Radiant (1979), «Металлический убийца» («Стальной убийца», «Обмен ролями»)/Metal Murderer (The Adventure of the Metal Murderer) (рассказ из сборника «Войны берсеркеров», 1980), «База берсеркера»/Berserker Base (антология + рассказы вне основных сборников, 1985), «База пленников» («База-тюрьма»)/Prisoner’s Base (1985), «Трон берсеркера»/The Berserker Throne (1985), «Берсеркер «Голубая смерть» («Берсеркер «Синяя смерть», «Синяя смерть»)/Berserker: Blue Death (1985), «Друзья вместе» («Товарищи по несчастью»)/Friends Together (1985), «Родники печали» («Море скорби»/The Founts of Sorrow (1985), «Великий секрет» («Важная тайна»)/The Great Secret (1985), «Опасные сны»/Dangerous Dreams (1985), «Пересекая черту» («Освобождение»)/Crossing the Bar (1985), «Техника обмана» («Машины лжи»)/The Machinery of Lies (рассказ из сборника «Ложь берсеркера», 1991), «Безжалостный убийца»/Berserker Kill (1993), «Слепая ярость»/Berserker Fury (1997), «Шива из стали»/Shiva in Steel (1998), Berserker Prime (2003), Berserker's Star (2003), Rogue Berserker (2005), Servant of Death (в соавторстве с Дж. Линдсколд, 2007).



«Конец Земли»/Earth's End:

«Восточная Империя»/Empire of the East: «Разоренные земли»/The Broken Lands (1968), «Чёрные горы»/The Black Mountains (1971), «Земля во власти волшебства»/Changeling Earth (1973), «Мир Арднеха»/Ardneh's World; Ardneh's Sword (2006).



«Книги мечей»/Books of the Swords: «Первая книга мечей»/The First Book of Swords (1983), «Вторая книга мечей»/The Second Book of Swords (1983), «Третья книга мечей»/The Third Book of Swords (1984), Woundhealer's Story (1986), Sightblinder's Story (1987), Stonecutter's Story (1988), Farslayer's Story (1989), Coinspinner's Story (1989), Mindsword's Story (1990), Wayfinder's Story (1992), Shieldbreaker's Story (1994) + An Armory of Swords (1995), Blind Man's Blade (1995).



«Книга Богов»/Book of the Gods: «Лик Аполлона»/The Face of Apollo (1998), «Нить Ариадны»/Ariadne's Web (1999), «Руки Геракла» («Руки Геркулеса», «Геракл»)/The Arms of Hercules (2000), «Бог Золотого руна»/God of the Golden Fleece (2001), «Боги огня и рома»/Gods of Fire and Thunder (2002).

«Пилигрим, Летучий голландец времени»/Pilgrim, the Flying Dutchman of Time: «Пирамиды»/Pyramids (1987), «Постфактум»/After the Fact (1988).



Участие в межавторских проектах:

«Дракула. Свободные продолжения»/Dracula (межавторский цикл): Dracula sequence (Vlad Tepes) (1975), «Плёнка Дракулы»/The Dracula Tape (1975), «Дело Холмс — Дракула»/The Holmes-Dracula File (1978), An Old Friend of the Family (1979), Thorn (1980), Dominion (1982), A Matter of Taste (1990), A Question of Time (1992), «Шерлок Холмс и узы крови»/Seance for a Vampire (1994), A Sharpness on the Neck (1996), A Coldness in the Blood (2002), «Земля: последний конфликт»/Gene Roddenberry's Earth Final Conflict (межавторский цикл The Arrival, 1999).

«Шерлок Холмс. Свободные продолжения»/Sherlock Holmes (межавторский цикл): «Мистер Шерлок Холмс, выпуск 6» (редактор-составитель А. Лапудев, шерлокианские прозамы, 2014), «Металлический убийца» («Стальной убийца», «Обмен ролями»)/Metal Murderer (The Adventure of the Metal Murderer) (1980).

«Эдгар Аллан По»/Edgar Allan Poe (свободные продолжения): «Чёрный трон»/The Black Throne (с Р. Желязны, 1990).



Романы: «Золотой народ»/The Golden People (1964), The Water of Thought (1965), «Чёрные горы»/The Black Mountains (1971), Love Conquers All (1973), The Veils of Azlaroc (1978), «Маска солнца»/The Mask of the Sun (1979), Octagon (1981), Specimens (1981), «Витки»/Coils (с Р. Желязны, 1982), Sightblinder's Story (1987), Stonecutter's Story (1988), Coinspinner's Story (1989), Farslayer's Story (1989), Mindsword's Story (1990), «Дракула Брэма Стокера»/Bram Stoker's Dracula (новелизация фильма, 1992), Wayfinder's Story (1992), Dancing Bears (1995), Merlin's Bones (1995), The White Bull (1998), The Arrival (1999), God of the Golden Fleece (2001), Ardneh's Sword (2006).