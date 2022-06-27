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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
27 июня 2022 23:31
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1278
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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9  комментариев
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7k
Regerald 5 часов назад
Открываешь любую игру-шахматы против компьютера, ставишь на сложный уровень. Выбираешь цвет фигур как у неё в вашей партии. Копируешь её ходы в игру, а сам повторяешь ходы за компьютером, выигрываешь всухую.
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1k
courvoisier 5 часов назад
Убогий новодел старого бояна.
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70k
Максим 5 часов назад
Комментарий к фото
Если ты бревно, это не значит, что та которая кричит такая же.. очень и очень много зависит и от женщины.. Если одна испытывает множественные оргазмы от незначительно стимуляции, то другую хоть туда, как в том анекдоте.. а теперь коленкой)) В общем часы упорного и кропотливого труда.
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5k
Fishki_surfer 6 часов назад
Блин, а у родителей хоть спрашивали разрешения у детей кровь собирать?
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9k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Почти не нашла, где сметься...
P.S. Чувство юмора здоровое, с детства привитое.
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40
Гугенот Василенко Татьяна 6 часов назад
Похоже вам срочно надо делать бустер.
А если серьёзно, то и над смешными темами уже ржать не особо хочется. Да вообще, ржать не особо хочется.
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