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В Екатеринбурге неадекватная фанатка повалила певицу МакSим и сорвала выступление

В Екатеринбурге неадекватная фанатка повалила певицу МакSим и сорвала выступление

Автор:
27 июня 2022 08:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   екатеринбург   интересное   максим   фанатка   фото   шоу бизнес   
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На фестивале "Ночь музыки" в Екатеринбурге фанатка выскочила на сцену и повалила певицу Максим. Охранники пытались увести буйную девицу, но та упиралась, кричала и дралась. Организаторы мероприятия пообещали, что дебоширка будет наказана.

Прямо во время шоу ненормальная фанатка высочила на сцену и попыталась обнять певицу. В этот момент охранник начал уводить женщину, и она вцепилась в руку Максим. Потянув её за собой, фанатка уронила певицу.

Зрители подозревают, что фанатка была пьяна.

— Она после того как ее оттащили, еще металась сквозь толпу, кричала, толкала, — рассказал E1.RU очевидец.

Максим прервала выступление на несколько минут. Певица не стала обращаться в полицию, однако буйную фанатку всё же ждёт наказание.

— Это административная статья, штраф либо арест. Но, мне кажется, здесь нет состава преступления, у девушки не было умысла причинить вред. Прорвалась и прорвалась, ничего такого, — сообщают юристы.

Как рассказали организаторы фестиваля, певица никак не прокомментировала им этот инцидент. Однако сама ситуация, по их словам, «требует разбора».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   екатеринбург   интересное   максим   фанатка   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Ужас. Максим Максимова только-только отошла от коронавируса, еще недавно она лежала в коме, а тут такое. Хорошо, что она ее не зарезала прямо на сцене.
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31k
Fat Lynx 21 минуту назад
"Зрители подозревают, что фанатка была пьяна" - что значит подозревают? У кого-то есть сомнения?
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−6
мукомол 22 минуты назад
все правильно сделала!
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