В Екатеринбурге неадекватная фанатка повалила певицу МакSим и сорвала выступление

На фестивале "Ночь музыки" в Екатеринбурге фанатка выскочила на сцену и повалила певицу Максим. Охранники пытались увести буйную девицу, но та упиралась, кричала и дралась. Организаторы мероприятия пообещали, что дебоширка будет наказана.
Прямо во время шоу ненормальная фанатка высочила на сцену и попыталась обнять певицу. В этот момент охранник начал уводить женщину, и она вцепилась в руку Максим. Потянув её за собой, фанатка уронила певицу.
Зрители подозревают, что фанатка была пьяна.
— Она после того как ее оттащили, еще металась сквозь толпу, кричала, толкала, — рассказал E1.RU очевидец.
Максим прервала выступление на несколько минут. Певица не стала обращаться в полицию, однако буйную фанатку всё же ждёт наказание.
— Это административная статья, штраф либо арест. Но, мне кажется, здесь нет состава преступления, у девушки не было умысла причинить вред. Прорвалась и прорвалась, ничего такого, — сообщают юристы.
Как рассказали организаторы фестиваля, певица никак не прокомментировала им этот инцидент. Однако сама ситуация, по их словам, «требует разбора».
Источник:
АНТИФИШКИ
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