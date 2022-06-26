Алкоголизм в СССР. Что значит напиться «в стельку»⁠⁠Есть мнение, что первым кто упомянул пьянство как часть национального характера русских, был еще живший на рубеже X-XI веков князь Владимир — ему приписывается легендарная фраза «Веселие Руси есть...