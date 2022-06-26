Например, таковыми можно назвать закрытые города, таившие секреты Советского Союза. Стоит отметить, что даже сегодня истинное предназначение некоторых из них по-прежнему остается засекреченным. Но обо всём по порядку.

И начнём с Загорска-6, находящегося вблизи Сергиево-Посада. Внутри города, построенного в конце 50-х годов, размещался научный центр, занимавшийся биологическим и вирусным оружием, как защитного, так и наступательного характера. Да, в СССР, как и в других крупных странах, были свои лаборатории, чья деятельность носила двойственный характер.