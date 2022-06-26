Как известно, вторая половина 20-го столетия ознаменовалась «холодной войной» между США и СССР. Страны, пусть и мирно, пытались обставить друг друга во всём, начиная от спорта, заканчивая освоением космического пространства, попутно пряча «козыри в рукаве».
Например, таковыми можно назвать закрытые города, таившие секреты Советского Союза. Стоит отметить, что даже сегодня истинное предназначение некоторых из них по-прежнему остается засекреченным. Но обо всём по порядку.
И начнём с Загорска-6, находящегося вблизи Сергиево-Посада. Внутри города, построенного в конце 50-х годов, размещался научный центр, занимавшийся биологическим и вирусным оружием, как защитного, так и наступательного характера. Да, в СССР, как и в других крупных странах, были свои лаборатории, чья деятельность носила двойственный характер.
Сегодня всем известно о закрытом городе Мирный, расположенном в Архангельской области (не путать с якутским Мирным – алмазной столицей). Именно там в 1966 году был построен космодром «Плесецк», функционирующий и по сей день.
Несмотря на то, что открытой информации о нём не так много, известно, что с ним связан занимательный факт. Речь идёт о неудачном запуске баллистической ракеты в 1977 году, получившем название «Петрозаводский феномен». И всё из-за того, что некоторые советские и финские граждане, увидевшие световое явление, восприняли его за НЛО. О том, что это был провальный запуск, стало известно лишь спустя три года.
Ещё один известный закрытый город – «Арзамас-16» (или же Саров). А закрыли его в 1947 году, спустя 4 года после начала разработки советского ядерного оружия. Именно в этой локации родилась известная «Царь-бомба». Город изначально носил название «Арзамас-75», однако цифру изменили, поскольку она указывала на точное расстояние до Сарова, что ставило крест на секретности.
«Свердловск-44», ныне известный как Новоуральск, хоть и не занимался ядерными разработками, зато специализировался обогащением урана. В 1946 году город начали оснащать нужными мощностями, а уже через 3 года здесь появилась начинка для вышеупомянутой бомбы.
Правда, с 90-х годов местный завод стал производить низкообогащённый уран, передавая его на экспорт.
Конечно, подобных закрытых городов было в разы больше (а именно 38), однако самым загадочным по-прежнему остаётся Межгорье, точное назначение которого до сих пор неизвестно. Во время СССР он был частично секретным, однако после развала страны был полностью закрыт. По одной из версий, именно там находится президентский бункер на случай бомбоубежища. Так же есть предположения, что там размещено хранилище «судного дня» или центр управления системой «Периметр».
Не исключено, что что-то из этого вполне может оказаться правдой, которую мы вряд ли узнаем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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