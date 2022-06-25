FISHKINET
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в... Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим ролям Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил «Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий... В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве Убойная реклама — двигатель убойной торговли Убойная реклама — двигатель убойной торговли Евгений Леонов в иллюстрациях к книге «Хоббит» Евгений Леонов в иллюстрациях к книге «Хоббит» Фотоподборка Фотоподборка Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до... Путешествие по России: деревни, аулы и станицы – в чём их отличия? Путешествие по России: деревни, аулы и станицы – в чём их отличия? Гифки дня Гифки дня Две истории о загадочном исчезновении детей Две истории о загадочном исчезновении детей С добрым утром! С добрым утром! В нужное время и в нужном месте: подборка удивительных совпадений В нужное время и в нужном месте: подборка удивительных совпадений Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США Диковинные рукотворные штуковины, которые выглядят крайне специфично Диковинные рукотворные штуковины, которые выглядят крайне специфично В США прошли массовые протесты из-за отмены права на аборты В США прошли массовые протесты из-за отмены права на аборты
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
25 июня 2022 21:50
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1016
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
140
4xe1 Час назад
Салтыкова клевая)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Вепс 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

830494



Другие посты автора
Популярное
"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами
"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами
Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию
Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию
События на Украине 25- 26 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Топ 5 самых опасных насекомых в России
Топ 5 самых опасных насекомых в России
Временные жёны русских офицеров: какие у них были права и обязанности
Временные жёны русских офицеров: какие у них были права и обязанности
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#фото#факты#Приколы#автомобили#комментарии#gif#креатив#необычно
#прикол#интересное#животные#история#США#знаменитости#сарказм#дтп#люди#Жизнь
#подборка#интересно#картинки#позитив#автомир#кино#Разное#искусство#наука
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться