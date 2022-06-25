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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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5.
Женщина возле афиши с Хулио Иглесиасом. Москва, 1995 год.
Из интервью с певцом:
- Вы в России живете по такому же принципу, как и латиноамериканцы - сначала строите дома, а потом дороги. Нужно все делать наоборот. Хотя я вижу, как много изменилось в вашей стране за последнее время.
- А что конкретно изменилось?
- Хотя бы то, что в двенадцать часов ночи можно отведать итальянскую кухню.
- Но это ведь не показатель...
- Я думаю, что настоящие преобразования будут возможны, только когда ваше молодое поколение займет руководящие должности.
- Вы рассуждаете так, как будто хорошо посвящены в наши внутренние проблемы.
- Но я действительно знаю их. Во-первых, потому, что наши народы очень похожи, а во-вторых, телевидение и пресса освещают все, что у вас происходит. Я даже знаком со всеми подробностями скандала в Большом театре. - Иглесиас глотнул вина и переключился на разговор менее серьезный - о женщинах, о еде, о детях.
В конце он предложил всех нас развезти на своем белом лимузине по домам, но мы вежливо отказались, сославшись на то, что живем недалеко. Две девушки из нашей компании получили в подарок от Хулио по букету цветов и одного плюшевого медведя на двоих. Сам певец, поющий на разных языках мира, выучил за этот вечер три наиболее понравившихся ему слова: простота, здравствуйте и спасибо.
Из интервью с певцом:
- Вы в России живете по такому же принципу, как и латиноамериканцы - сначала строите дома, а потом дороги. Нужно все делать наоборот. Хотя я вижу, как много изменилось в вашей стране за последнее время.
- А что конкретно изменилось?
- Хотя бы то, что в двенадцать часов ночи можно отведать итальянскую кухню.
- Но это ведь не показатель...
- Я думаю, что настоящие преобразования будут возможны, только когда ваше молодое поколение займет руководящие должности.
- Вы рассуждаете так, как будто хорошо посвящены в наши внутренние проблемы.
- Но я действительно знаю их. Во-первых, потому, что наши народы очень похожи, а во-вторых, телевидение и пресса освещают все, что у вас происходит. Я даже знаком со всеми подробностями скандала в Большом театре. - Иглесиас глотнул вина и переключился на разговор менее серьезный - о женщинах, о еде, о детях.
В конце он предложил всех нас развезти на своем белом лимузине по домам, но мы вежливо отказались, сославшись на то, что живем недалеко. Две девушки из нашей компании получили в подарок от Хулио по букету цветов и одного плюшевого медведя на двоих. Сам певец, поющий на разных языках мира, выучил за этот вечер три наиболее понравившихся ему слова: простота, здравствуйте и спасибо.
15.
Исполнитель хита «Подождём» певец Игорёк перед выходом на сцену «Золотого граммофона», 2000 год.
17.
Крымчане держат плакаты и кричат перед крымским парламентом в Симферополе в знак протеста против решения крымского парламента об отставке президента республики, 1995 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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