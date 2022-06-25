5.

Женщина возле афиши с Хулио Иглесиасом. Москва, 1995 год.

Из интервью с певцом:



- Вы в России живете по такому же принципу, как и латиноамериканцы - сначала строите дома, а потом дороги. Нужно все делать наоборот. Хотя я вижу, как много изменилось в вашей стране за последнее время.



- А что конкретно изменилось?



- Хотя бы то, что в двенадцать часов ночи можно отведать итальянскую кухню.



- Но это ведь не показатель...



- Я думаю, что настоящие преобразования будут возможны, только когда ваше молодое поколение займет руководящие должности.



- Вы рассуждаете так, как будто хорошо посвящены в наши внутренние проблемы.



- Но я действительно знаю их. Во-первых, потому, что наши народы очень похожи, а во-вторых, телевидение и пресса освещают все, что у вас происходит. Я даже знаком со всеми подробностями скандала в Большом театре. - Иглесиас глотнул вина и переключился на разговор менее серьезный - о женщинах, о еде, о детях.



В конце он предложил всех нас развезти на своем белом лимузине по домам, но мы вежливо отказались, сославшись на то, что живем недалеко. Две девушки из нашей компании получили в подарок от Хулио по букету цветов и одного плюшевого медведя на двоих. Сам певец, поющий на разных языках мира, выучил за этот вечер три наиболее понравившихся ему слова: простота, здравствуйте и спасибо.