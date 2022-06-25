Евгений Леонов в иллюстрациях к книге «Хоббит»

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Это издание - настоящая легенда советских библиотек. Сколько же мальчишек впервые познакомились с волшебным миром Средиземья именно с этой книги - не счесть.
В 1976 году издательство «Детская литература» включило в план книжку Джона Толкина «Хоббит». Иллюстрации заказали ленинградскому художнику Михаилу Беломлинскому (1934-2020). Прочитав эту книгу впервые, художник решил, что всеми известный актер Евгений Леонов удачно вписывается в образ хоббита Средиземья. В своих воспоминаниях он рассказывает:
«Главного героя – Бильбо Беггинса я рисовал с моего любимого актера Евгения Леонова, идеально для этого подходящего; добродушного, толстенького, с мохнатыми ногами. Рисунки в издательстве очень понравились, особенно, естественно, Хоббит-Леонов, и книгу отправили в типографию, а я с нетерпением ждал ее выхода».
«Главного героя – Бильбо Беггинса я рисовал с моего любимого актера Евгения Леонова, идеально для этого подходящего; добродушного, толстенького, с мохнатыми ногами. Рисунки в издательстве очень понравились, особенно, естественно, Хоббит-Леонов, и книгу отправили в типографию, а я с нетерпением ждал ее выхода».
Однако же после этого Михаил Беломлинский начал сомневаться, правильно ли он сделал, скопировав для персонажа детской книги образ всем известного актера. Художник с опаской ждал возмущения со стороны Евгения Леонова, боялся, что дело может даже дойти и до суда, в общем, ждал неприятностей.
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Вскоре представился случай в этом разубедиться. Леонов был приглашен в ленинградский «Дом кино», где проходила премьера фильма с его участием. Туда же был приглашен и художник. Дождавшись окончания официальной части, на банкете Михаил Беломлинский решился представить свое творение на суд Леонова. Художник вспоминает:
«...и когда режиссер познакомил нас с Леоновым, я ему говорю: «Евгений Павлович! Вы мой самый любимый артист. Я вот даже в замечательную книжку вас нарисовал, без вашего, правда, разрешения». Тут он, вопреки всем моим опасениям, пришел в неописуемый восторг, прямо хохотал, рассматривая все картинки (и кругом все смеялись), а потом вдруг так растерянно спрашивает: «Эх, а где бы вот и мне достать такую книжку, ведь это, наверное, трудно?» А я ему: «Да я с радостью подарю ее Вам, вот эту, и прямо сейчас».
«...и когда режиссер познакомил нас с Леоновым, я ему говорю: «Евгений Павлович! Вы мой самый любимый артист. Я вот даже в замечательную книжку вас нарисовал, без вашего, правда, разрешения». Тут он, вопреки всем моим опасениям, пришел в неописуемый восторг, прямо хохотал, рассматривая все картинки (и кругом все смеялись), а потом вдруг так растерянно спрашивает: «Эх, а где бы вот и мне достать такую книжку, ведь это, наверное, трудно?» А я ему: «Да я с радостью подарю ее Вам, вот эту, и прямо сейчас».
С тех пор «Хоббит» выдержал несколько переизданий, и для многих читателей именно иллюстрации Беломлинского остаются самыми любимыми.
Источник:
АНТИФИШКИ
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