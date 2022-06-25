Евгений Леонов в иллюстрациях к книге «Хоббит»

Вскоре представился случай в этом разубедиться. Леонов был приглашен в ленинградский «Дом кино», где проходила премьера фильма с его участием. Туда же был приглашен и художник. Дождавшись окончания официальной части, на банкете Михаил Беломлинский решился представить свое творение на суд Леонова. Художник вспоминает:



«...и когда режиссер познакомил нас с Леоновым, я ему говорю: «Евгений Павлович! Вы мой самый любимый артист. Я вот даже в замечательную книжку вас нарисовал, без вашего, правда, разрешения». Тут он, вопреки всем моим опасениям, пришел в неописуемый восторг, прямо хохотал, рассматривая все картинки (и кругом все смеялись), а потом вдруг так растерянно спрашивает: «Эх, а где бы вот и мне достать такую книжку, ведь это, наверное, трудно?» А я ему: «Да я с радостью подарю ее Вам, вот эту, и прямо сейчас».