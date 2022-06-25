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Евгений Леонов в иллюстрациях к книге «Хоббит»

Евгений Леонов в иллюстрациях к книге «Хоббит»

Автор:
25 июня 2022 14:13
Метки: Евгений Леонов   Михаил Беломлинский   иллюстрации   книга   хоббит   
921
5
Это издание - настоящая легенда советских библиотек. Сколько же мальчишек впервые познакомились с волшебным миром Средиземья именно с этой книги - не счесть.
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Источник:

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4  комментария
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21k
Слепой Пью 56 минут назад
Каюсь - сначала часа два читал книжку, стоя меж стеллажей в библиотеке - потом стырил, сцобака! Дома рявкнул на жену и читал-читал-читал... а книга закончилась!
А я-то еще там, в Средиземье! И назад вот жутко не хочу! Как мечтал прочитать продолжение - и дождался-таки, другого издательства, но Бильбо навсегда остался именно таким - Леоновым.
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14k
Александр Полчаса назад
Читал эту книгу с такими картинками.
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11k
Kostick Час назад
гендальф на плятта похож.
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199
Елена Час назад
Спасибо за пост!
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