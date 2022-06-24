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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
24 июня 2022 23:40
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2402
24
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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2k
Трям 8 часов назад
Это силиконовые бл.яди! К нормальным проституткам, которые реально знают себе цену, не имеют ни какого отношения!
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31k
ACU900 2 часа назад
Вот пошляки, этот аксессуар придамали в Африке
А не то, что вы подумали...
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31k
ACU900 3 часа назад

Сплошными террактами пахнет Ирак
Только Россия не пахнет никак!
Сколько не врал бы диктатор проклятый
Все же неважно он пахнет,ребята!
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