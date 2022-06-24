Отчего казахи гибли в Российской империи

В Российской империи казахов называли киргизы и киргиз - кайсаки, а с основанием нового Советского государства большевики создали из частей губерний Российской империи национальную республику Казахстан, а киргиз - кайсаков переименовали в казахов.

В 1839 - 1841 годах Альфонс Ягмин в звании штаб-лекаря (старшего врача) участвовал в Хивинской и Бухарской экспедиции.

Он несколько лет исследовал Киргизскую степь (Среднюю Азию) и наблюдал за местным населением, а все наблюдения заносил в свой дневник.

В 1845 году Альфонс опубликовал свой документальный труд «Киргиз-Кайсацкие степи и их жители», который состоит из двух частей.

Первая часть книги врача Ягмина описывает климат, киргизские степи, пески и прочее.

Вторая часть книги описывает телосложение киргиз - кайсаков, образ их жизни, их болезни и заболевания от которых они массово погибали.

Отчего же киргизы (казахи) гибли в Российской империи?

В те далекие времена среднеазиатское население в первую очередь массово гибло от свирепствовавшей ежегодной оспы, во вторую очередь шла смерть от сифилиса, а затем шли другие болезни.

Альфонс Ягмин в книге «Киргиз-Кайсацкие степи и их жители» писал:

Сифилитическая болезнь по недостатку у Киргизов во врачах и хорошем лечении, истребляет иногда целые семейства. В той части земли Киргиз - Кайсаков, которая смежна с Россиею, оспа свирепствует беспрестанно, особенно зимой, часто оспа эта злокачественна и делает большие опустошения между ними. Киргизы по предрассудку не позволяют прививать себе оспу.

Нередко также в северной части Киргизкой страны встречается Сибирская язва, и ея пагубному влиянию подвержены многие из наших Линейных казаков и солдат. Прочие случаются между киргизами, болезни не имеют эпидемического характера, а суть спорадическия.