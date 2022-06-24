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Отчего казахи гибли в Российской империи

Отчего казахи гибли в Российской империи

Автор:
24 июня 2022 07:05
Метки: Альфонс Ягмин   Казахстан   СССР   история   казахи   российская империя   русские   средняя азия   
558
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Встречал фейковые вбросы исходящие от представителей Казахстана о том, что якобы Российская империя уничтожала мирное киргиз - кайсакское население.

Тем, кому не совсем понятно, кто такие киргиз - кайсаки? Сообщаю, что это казахи.

В Российской империи казахов называли киргизы и киргиз - кайсаки, а с основанием нового Советского государства большевики создали из частей губерний Российской империи национальную республику Казахстан, а киргиз - кайсаков переименовали в казахов.

В 1839 - 1841 годах Альфонс Ягмин в звании штаб-лекаря (старшего врача) участвовал в Хивинской и Бухарской экспедиции.

Он несколько лет исследовал Киргизскую степь (Среднюю Азию) и наблюдал за местным населением, а все наблюдения заносил в свой дневник.

В 1845 году Альфонс опубликовал свой документальный труд «Киргиз-Кайсацкие степи и их жители», который состоит из двух частей.

Первая часть книги врача Ягмина описывает климат, киргизские степи, пески и прочее.

Вторая часть книги описывает телосложение киргиз - кайсаков, образ их жизни, их болезни и заболевания от которых они массово погибали.


Отчего же киргизы (казахи) гибли в Российской империи?


В те далекие времена среднеазиатское население в первую очередь массово гибло от свирепствовавшей ежегодной оспы, во вторую очередь шла смерть от сифилиса, а затем шли другие болезни.


Альфонс Ягмин в книге «Киргиз-Кайсацкие степи и их жители» писал:


Сифилитическая болезнь по недостатку у Киргизов во врачах и хорошем лечении, истребляет иногда целые семейства. В той части земли Киргиз - Кайсаков, которая смежна с Россиею, оспа свирепствует беспрестанно, особенно зимой, часто оспа эта злокачественна и делает большие опустошения между ними. Киргизы по предрассудку не позволяют прививать себе оспу.

Нередко также в северной части Киргизкой страны встречается Сибирская язва, и ея пагубному влиянию подвержены многие из наших Линейных казаков и солдат. Прочие случаются между киргизами, болезни не имеют эпидемического характера, а суть спорадическия.

Далее во второй части следуют описания заболеваний: от укусов тарантулом, скорпионом, подкожном глисте, сифилисе, ежегодной оспе уносящей "много киргизских детей", лютой сибирской язвы и других недугах.


Российская империя, а в дальнейшем Советский союз не только лечил и излечил титульное население Казахстана и всю Среднюю Азию от смертоносных болезней, но численно приумножил титульное этническое население.

Например, в Средней Азии входящей в состав Российской империи на 1885 год проживало 1 462 690 киргизов (казахов), в 1897 год около 3 392 000 киргиз - кайсаков (казахов), а в 1989 году в советской КазССР проживало 6 534 616 этнических казахов.


Статистика по точной численности национального состава населения Российской империи опубликована в «Географическо-статистический словарь Российской империи», Санкт Петербург, 1885 года, 5 том, раздел Туркестанский край, стр. 273, а также в «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / Изд. Центр. Стат. комитетом М-ва вн. дел ; Под ред. Н. А. Тройницкого. - [СПб.], 1897 – 1905») раздел Средняя Азия, стр. 8-9.


Советская статистика по КазССР и РК ищется ещё проще в открытых интернет источниках.


Спасибо за чтение. Всем мира и добра.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Альфонс Ягмин   Казахстан   СССР   история   казахи   российская империя   русские   средняя азия   
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6  комментариев
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7k
goshan_hmc Час назад
Гибнут в бою, а от сифилиса - дохнут!
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6k
klop 16 минут назад
У некоторых нациков-казахов сейчас другой бзик, что они якобы потомки монголов и Чингизхан это потомок казахов, да и вообще монголы пошли от казахов.
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2k
DVPET 23 минуты назад
C 1885 по 1897 +2'000'000 казахов. За 12 лет....
Что-то с этой статистикой явно не так...
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918
олег Полчаса назад
дети степей идут к успеху проторенной дорогой вна.
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12k
Виталий Касандров 47 минут назад
Ну помимо перечисленного как и на Кавказе гибли от набегов,Роды и племена часто враждовали между собой, угоняли скот ,и даже если оставляли в живых то без скотины им все равно грозила смерь от голода .
Казахи не практиковали рабство по причине кочевой жизни, им самим бы прокормится не то что рабов. А вот соседи туркмены ,узбеки и таджики да. Туркмены только для продажи ., остальные использовали рабов для сельскохозяйственных работ .
Называю современными названия просто что было удобно для восприятия. Как таковых национальный государств не было .Помимо племенных союзов ,были ханства и эмираты с преобладанием какого то этноса но не только. Враждовали и воевали между собой чуть ли не ежегодно, не говоря о мелких стычках в виде угона скота или ограбления каравана Это как на 404 рубрика еженедельная граната так и тогда еженедельное вырезание кочевья или аула с угоном скота .
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539k
АРОН 2 часа назад
Спасибо, интересно.
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Авва Градский
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