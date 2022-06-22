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Тату во спасение: орнитологи набили "SOS" на клюве и цевке

Тату во спасение: орнитологи набили "SOS" на клюве и цевке

Автор:
22 июня 2022 17:28
Сообщество : Животные
Метки: балобан   вымерающий вид   защита животных   интересно   красная книга   орнитологи   сокол   тату   
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Согласитесь, многим из нас в детстве говорили, что тату — это плохо. Родители пытались сберечь своих детей от спонтанных поступков бурной молодости.

Но в случае с птенцами алтайских соколов рисунки на коже скорее плюс, чем ошибка юности.

Орнитологи из московского питомника "Витасфера" придумали способ, как забраковать на черном рынке товарный вид балобанов.

Для того чтобы птенцы, после того как окажутся в дикой природе с меньшей долей вероятности стали объектами охоты для браконьеров.

Как утверждают ученые, птицам не было больно, когда им делали тату. Хочется верить, что такая инициатива реально поможет уберечь вид, находящийся на грани исчезновения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: балобан   вымерающий вид   защита животных   интересно   красная книга   орнитологи   сокол   тату   
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1  комментарий
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Феликс Дзержинский Полчаса назад
На }I{опе орнитологам набить дверные ручки нужно было, а не над птицей издеваться.
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