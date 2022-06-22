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Самая дорогая в мире собачья будка

Самая дорогая в мире собачья будка

Автор:
22 июня 2022 08:38
Сообщество : Животные
Метки: Собачья берлога   Япония   будка   животные   любопытно   необычно   роскошь   собаки   
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«Инуден», или Собачий замок, архитектурное чудо стоимостью $150 000, построенное исключительно вручную японским дворцовым плотником, - вероятно, самая дорогая и, возможно, самая комфортная собачья конура в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собачья берлога   Япония   будка   животные   любопытно   необычно   роскошь   собаки   
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1  комментарий
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Мурчелло 44 минуты назад
Не покатит.Золотого унитаза нет.Япошки вообще офуевшая нация.За все дерут три шкуры.
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