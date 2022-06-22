Самая дорогая в мире собачья будка

Structural Plan Co., Ltd. — компания из Осаки, которая специализируется на сохранении и ремонте зданий, представляющих культурную ценность, и проектировании сейсмостойких конструкций. В нем работают специалисты по традиционной архитектуре, которые используют многовековые методы строительства святынь и храмов. Недавно японская компания объявила о новом проекте под кодовым названием «Инуден» - создании эксклюзивной собачьей будки из высококачественных натуральных материалов с использованием тех же традиционных технологий, что и при строительстве японских святынь, храмов и замков.