Самая дорогая в мире собачья будка

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«Инуден», или Собачий замок, архитектурное чудо стоимостью $150 000, построенное исключительно вручную японским дворцовым плотником, - вероятно, самая дорогая и, возможно, самая комфортная собачья конура в мире.
Structural Plan Co., Ltd. — компания из Осаки, которая специализируется на сохранении и ремонте зданий, представляющих культурную ценность, и проектировании сейсмостойких конструкций. В нем работают специалисты по традиционной архитектуре, которые используют многовековые методы строительства святынь и храмов. Недавно японская компания объявила о новом проекте под кодовым названием «Инуден» - создании эксклюзивной собачьей будки из высококачественных натуральных материалов с использованием тех же традиционных технологий, что и при строительстве японских святынь, храмов и замков.
«Инуден»- это идеальная собачья будка, построенная с использованием красоты и технологий японских святилищ и храмов экспертами в области традиционной архитектуры, — говорится в сообщении компании. - Инуден изготавливается плотниками и мастерами по металлу, участвующими в строительстве святилищ и храмов, с использованием подлинной техники».
Основанный на стиле Дзэнсю-сама, одном из нескольких стилей, используемых в японской храмовой архитектуре, Инуден сделан из японского кипариса полностью вручную, имеет красивую изогнутую крышу, покрытую натянутыми медными пластинами, и гранитное основание.
Основанный на стиле Дзэнсю-сама, одном из нескольких стилей, используемых в японской храмовой архитектуре, Инуден сделан из японского кипариса полностью вручную, имеет красивую изогнутую крышу, покрытую натянутыми медными пластинами, и гранитное основание.
С точки зрения удобств, правда, в будке-дворце нет ничего, что поразит постояльца и его хозяина. Это просто минималистичный стиль и идея, которой команда специалистов по реставрации оправдывает абсурдный ценник: за $150 000 можно купить дом! Но не цена делает "Собачий замок" таким эксклюзивным.
Поскольку эта очень особенная собачья будка строится вручную командой специалистов, которые также заняты восстановлением различных архитектурных чудес, таких как дворцы и храмы, компанией будет производиться и продаваться только одна единица в год. Именно эта редкость повышает его эксклюзивность.
Компания Cultural Property Structural Plan Co., Ltd. начнет принимать заказы на эксклюзивную собачью будку 1 сентября, и если они получат более одного подтвержденного заказа, будет проведена лотерея, чтобы определить, кто получит единственный дом, строящийся в этом году.
Истории известны "звездные" собачьи особняки, стоимость которых доходила до $200 000 но ни один из них не был таким редким, как японский собачий дворец. Поэтому создатели проекта ждут большого интереса со стороны богатых любителей дорогих редкостей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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