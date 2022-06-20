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АРОН
А вдруг ты не знал…
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АРОН
20 июня 2022 14:32
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комментариев
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61k
Опиум для народа
4 часа назад
Менделеев измерил удельный вес (т. е. плотность) абсолютного, совершенно безводного спирта, нашёл точки наибольшего сжатия некоторых водно-спиртовых растворов, а также обнаружил существование трех химических соединений спирта с водой.
Менделеев
не использовал слово водка,
не искал идеальных для гастрономии соотношений спирта с водой,
не изобретал 40-градусной водки,
более того, 40-градусных растворов спирта в воде даже не исследовал.
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24k
Ego sum qui sum
4 часа назад
первое чушь, мошки, машущие крыльями больше тысячи раз в секунду явно тоже
0
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16k
sgb66
4 часа назад
У меня мычать зажав нос получилось...
4
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17k
Valiko
sgb66
57 минут назад
а вы чей нос зажимали?
1
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14k
Patmaz
Valiko
20 минут назад
0
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Менделеев
не использовал слово водка,
не искал идеальных для гастрономии соотношений спирта с водой,
не изобретал 40-градусной водки,
более того, 40-градусных растворов спирта в воде даже не исследовал.