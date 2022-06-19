FISHKINET
Сообщество Юмор 15050 постов • 2906 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Советы тем, кто едет в Америку

Советы тем, кто едет в Америку

Автор:
19 июня 2022 19:02
Сообщество : Юмор
Метки: Андрей Бочаров   Билл Мар   Бочаров   Юмор   америка   озвучка   сатира   
2031
1
1

Билл Мар (William Maher) американский комик, актёр, политический обозреватель дал несколько действительно полезных советов тем, кто собирается приехать посмотреть Америку.

В очередном выпуске ток-шоу HBO "В реальном времени с Биллом Махером" телеведущий с грустной улыбкой поведал о том, что не стоит делать и чему не нужно удивляться в США.



Перевёл и озвучил Андрей Бочаров.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Андрей Бочаров   Билл Мар   Бочаров   Юмор   америка   озвучка   сатира   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Николаевич Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
92
Александр Шевченко Мурчелло 23 минуты назад
Пока видно только 2 х долбо@бов, без чувства юмора, но на "развлекательном" портале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга Полчаса назад
У нас бы его быстро посадили. Ну или вышнали из страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм Час назад
думаю в Америке тоже показывают наше видео под названием ТОЛЬКО В РОССИИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47739



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»?
Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Типичная тупая русская тётка": жена *Невзорова приревновала мужа к Овсянниковой
"Типичная тупая русская тётка": жена *Невзорова приревновала мужа к Овсянниковой
Что приготовить из свинины: 20 быстрых и вкусных рецептов
Что приготовить из свинины: 20 быстрых и вкусных рецептов
Русские мужчины-самые крутые в мире
Русские мужчины-самые крутые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#история#факты#сатира#знаменитости#фотографии#страна
#люди#животные#забавно#в мире#подборка#комментарии#прикол
#Юмор#интересно#милота#сарказм#Еда#СССР#Интересные
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2 Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2 В любой момент могу бросить: пост о зависимости В любой момент могу бросить: пост о зависимости Новые иллюстрации от Васи Ложкина Новые иллюстрации от Васи Ложкина Михаил Жванецкий: мудрые цитаты сатирика Михаил Жванецкий: мудрые цитаты сатирика Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться