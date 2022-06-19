Советы тем, кто едет в Америку

2031
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Билл Мар (William Maher) американский комик, актёр, политический обозреватель дал несколько действительно полезных советов тем, кто собирается приехать посмотреть Америку.
В очередном выпуске ток-шоу HBO "В реальном времени с Биллом Махером" телеведущий с грустной улыбкой поведал о том, что не стоит делать и чему не нужно удивляться в США.
Перевёл и озвучил Андрей Бочаров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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