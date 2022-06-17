30 старинных домов Америки, которые поражают своей красотой

Дворец епископа, также известный как Замок Грешем, это роскошный дом в викторианском стиле, расположенный в историческом районе Ист-Энд в Галвестоне, штат Техас. Дом был построен между 1887 и 1893 годами галвестонским архитектором Николасом Дж. Клейтоном для юриста и политика Уолтера Грешема, его жены Жозефины и их девяти детей. В 1923 году римско-католическая епархия Галвестона приобрела дом, и, будучи расположенным через дорогу от церкви Святого Сердца, он служил резиденцией епископа Кристофера Э. Бирна.