30 старинных домов Америки, которые поражают своей красотой

На сайте проекта «Historical Homes of America» собраны, пожалуй, самые красивые старинные дома в США. Почти все они выставлены на продажу, правда, при взгляде на ценники хочется плакать. Утешает только мысль, что они наверняка кишат призраками, а на чердаке завалялась парочка проклятых артефактов…
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В Европе это вполне себе современный жилфонд.
В Швейцарии неделю жил в домике постройки 1675 года, снаружи весь такой срашненький, кособокий, а внутри на все пять звёзд.
И даже вот это должно ПОРАЖАТЬ своей красотой?
Ты реально фишкян за дураков считаешь?