FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 851 пост • 243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
30 старинных домов Америки, которые поражают своей красотой

30 старинных домов Америки, которые поражают своей красотой

Автор:
17 июня 2022 21:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   архитектура   викторианский стиль   дома   особняки   поместье   
228
31

На сайте проекта «Historical Homes of America» собраны, пожалуй, самые красивые старинные дома в США. Почти все они выставлены на продажу, правда, при взгляде на ценники хочется плакать. Утешает только мысль, что они наверняка кишат призраками, а на чердаке завалялась парочка проклятых артефактов…

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   архитектура   викторианский стиль   дома   особняки   поместье   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
280
Lexx 3 часа назад
Вот старинные дома Америки, а не то, что построено понаехавшими европейцами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sam 2 часа назад
Старинные дома, это постройки конца 19 века... Оказывается...
В Европе это вполне себе современный жилфонд.
В Швейцарии неделю жил в домике постройки 1675 года, снаружи весь такой срашненький, кособокий, а внутри на все пять звёзд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley 3 часа назад
Да неужели?
И даже вот это должно ПОРАЖАТЬ своей красотой?

Ты реально фишкян за дураков считаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55564



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна
"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Всего лишь критика: истории неадекватов, сорвавшихся в ответ на отрицательный отзыв
Всего лишь критика: истории неадекватов, сорвавшихся в ответ на отрицательный отзыв
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#Разное#автомир#авто аварии#сарказм#Реакция#gif
#фото#люди#история#забавно#подборка#аварии#кино#Ynews#собака#архитектура
#интересно#животные#автомобили#картинки#в мире#Приколы#креатив#познавательно#маразм#добро
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Уроженка Украины купила особняк Кардашьян за $17,8 млн Уроженка Украины купила особняк Кардашьян за $17,8 млн 36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века 36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере Компания Amazon построит для себя уникальную спиральную башню Компания Amazon построит для себя уникальную спиральную башню 25 домов перфекционистов, которые существуют на самом деле 25 домов перфекционистов, которые существуют на самом деле

На что жалуетесь?

Вернуться