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Транспорт будущего по мнению советских ученых и инженеров⁠⁠

Транспорт будущего по мнению советских ученых и инженеров⁠⁠

Автор:
16 июня 2022 14:10
Метки: Прошлое   будущее   изобретения   технологии   транспорт   электромобили   
706
10

Картинки из статьи "Окно в будущее" журнала "Техника молодежи".


В СССР придумали улучшенный паровой двигатель на спиральной турбине, а также паровоз, машину и корабль с таким двигателем, 1939 год.


Атомный самолет - работает на атомной энергии, развивает сверхзвуковую скорость и может месяцами не опускаться на землю, 1955 год.

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Корабль севера - наполовину подводный корабль, 1941 год.


Летающий автомобиль из будущего, 1938 год.


Плавающие аэросани - транспорт для условий Арктики на основе двух труб. Работает аппарат от двух авиационных моторов мощностью 1000 л. с., 1939 год.


Электролет - полет аппарата прокладывается над специальными станциями, которые дают энергию через электромагнитные волны, 1943 год.


А вот и наступившее будущее:

Речные трамваи - на 100% экологичны. В салонах есть Wi-Fi, информационные экраны, USB-разъемы, места для самокатов и велосипедов, а также удобные места для работы за ноутбуком.


Электробус - работает без вредных выбросов и практически бесшумный. В салоне есть системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы и Wi-Fi. Заряжается на ультрабыстрых зарядных станциях за 6-15 минут.


"Москва-2020" - самая современная модель поезда в столичной подземке. В каждом вагоне есть система очистки и обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетового облучения.

Освещение в салоне автоматически плавно меняется в течение дня, а USB-зарядки расположены между сиденьями.


"Витязь-Москва" - трехсекционный низкопольный трамвай. В "Витязе" 60 мест для сидения, система климат-контроля, Wi-Fi, а также USB-разъемы возле каждого кресла у окна. Транспорт отличается бесшумностью и плавностью хода.

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13  комментариев
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6k
М С 6 часов назад
Как меня "умиляют" эти дифирамбы "экологичному" электротранспорту от жертв ЕГЭ и фанатов Маска...
Откуда у вас электричество? - из розетки!
Вся современная "зеленая" волна "экологичного" электротранспорта - суть разделение мест производства и потребления. Типа тут чисто, тихо и не воняет, а то, что там, за горизонтом - меня не парит.
Типичный колониальный подход старушки Европы.
А дурачки ведутся.
Между тем, даже лопасти ветряков не утилизируют, ибо дорого!
Их тупо закапывают!
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10k
Сергей 18 минут назад
В Москве может и будущее, а пока что на бескрайних просторах как то вот так.
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8k
Б.Касторский 6 часов назад
Электробусы отличная тема для Москвы. Нет запаха бензина как автобусе. Кондиционеры работают отлично. И даже есть юсб порты для зарядки телефона.
Ещё неплохие поезда на кольцевой метрополитена.
В Москве общественный транспорт сейчас настолько удобен, что личный автомобиль фактически не нужен.
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268
Lexx ss 36 минут назад
В Москве только ТЭЦ-22 способна помимо газа, ещё работать и на угле. Но пока надобности в этом нет.
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21k
SolomonA 6 часов назад

А если крылья приделать к УАЗу (Хантеру), то получится "стрекозел"...
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Алексей
Тут написано обо мне
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