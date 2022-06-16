Транспорт будущего по мнению советских ученых и инженеров⁠⁠

Картинки из статьи "Окно в будущее" журнала "Техника молодежи".
В СССР придумали улучшенный паровой двигатель на спиральной турбине, а также паровоз, машину и корабль с таким двигателем, 1939 год.
Атомный самолет - работает на атомной энергии, развивает сверхзвуковую скорость и может месяцами не опускаться на землю, 1955 год.
Корабль севера - наполовину подводный корабль, 1941 год.
Летающий автомобиль из будущего, 1938 год.
Плавающие аэросани - транспорт для условий Арктики на основе двух труб. Работает аппарат от двух авиационных моторов мощностью 1000 л. с., 1939 год.
Электролет - полет аппарата прокладывается над специальными станциями, которые дают энергию через электромагнитные волны, 1943 год.
А вот и наступившее будущее:
Речные трамваи - на 100% экологичны. В салонах есть Wi-Fi, информационные экраны, USB-разъемы, места для самокатов и велосипедов, а также удобные места для работы за ноутбуком.
Электробус - работает без вредных выбросов и практически бесшумный. В салоне есть системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы и Wi-Fi. Заряжается на ультрабыстрых зарядных станциях за 6-15 минут.
"Москва-2020" - самая современная модель поезда в столичной подземке. В каждом вагоне есть система очистки и обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетового облучения.
Освещение в салоне автоматически плавно меняется в течение дня, а USB-зарядки расположены между сиденьями.
"Витязь-Москва" - трехсекционный низкопольный трамвай. В "Витязе" 60 мест для сидения, система климат-контроля, Wi-Fi, а также USB-разъемы возле каждого кресла у окна. Транспорт отличается бесшумностью и плавностью хода.
АНТИФИШКИ
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Откуда у вас электричество? - из розетки!
Вся современная "зеленая" волна "экологичного" электротранспорта - суть разделение мест производства и потребления. Типа тут чисто, тихо и не воняет, а то, что там, за горизонтом - меня не парит.
Типичный колониальный подход старушки Европы.
А дурачки ведутся.
Между тем, даже лопасти ветряков не утилизируют, ибо дорого!
Их тупо закапывают!
Ещё неплохие поезда на кольцевой метрополитена.
В Москве общественный транспорт сейчас настолько удобен, что личный автомобиль фактически не нужен.
А отсутствие запаха бензина вас будет радовать только до тех пор, пока ветер не изменит направление и не принесёт запах гари от сжигаемого на ТЭЦ угля...
А если крылья приделать к УАЗу (Хантеру), то получится "стрекозел"...