Футбол ждет революция! Голландцы придумали новые правила



«У меня пять детей, и я не думаю, что хоть один посмотрел рядом со мной все 90 минут матча. Вот с этим нам и нужно работать. Нужно понимать, что концентрация внимания у современных детей совсем не такая, как была у меня. Футбол стоит на перепутье. Нам нужно многое изменить и дать болельщикам лучшее соревнование. Думаю, сейчас очень много матчей, которые не цепляют болельщиков. Мы не можем относиться к аудитории как к должному. Мы обязаны давать им зрелище — или мы потеряем их», — говорит Аньелли.

И действительно: какой ребенок, держа на ладони смартфон с Netflix, TikTok, Apple TV+ и прочими развлекательными сервисами, захочет смотреть 90 минут игры, где, может быть, так и не произойдет самого главного — мяч не залетит в ворота? А игроки то и дело ложатся на газон и тянут время?