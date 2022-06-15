Футбол ждет революция! Голландцы придумали новые правила

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли давно жалуется, что его дети не хотят смотреть футбольные матчи — им кажется, что это слишком скучно.
«У меня пять детей, и я не думаю, что хоть один посмотрел рядом со мной все 90 минут матча. Вот с этим нам и нужно работать. Нужно понимать, что концентрация внимания у современных детей совсем не такая, как была у меня. Футбол стоит на перепутье. Нам нужно многое изменить и дать болельщикам лучшее соревнование. Думаю, сейчас очень много матчей, которые не цепляют болельщиков. Мы не можем относиться к аудитории как к должному. Мы обязаны давать им зрелище — или мы потеряем их», — говорит Аньелли.
И действительно: какой ребенок, держа на ладони смартфон с Netflix, TikTok, Apple TV+ и прочими развлекательными сервисами, захочет смотреть 90 минут игры, где, может быть, так и не произойдет самого главного — мяч не залетит в ворота? А игроки то и дело ложатся на газон и тянут время?
Чтобы не потерять поколение зумеров, футбол должен стать более динамичным и зрелищным — сегодня это ясно более-менее всем. Первый — и очень широкий — шаг в этом направлении сделали голландцы. Ян Дирк ван дер Зее, человек, отвечающий в Нидерландах за развитие любительского и женского футбола, заявил, что, начиная с сезона-2023/24, в матчах второго голландского дивизиона начнут действовать несколько революционных правил. А именно:
- Ауты можно будет вводить не только руками, но и ногами. И даже самому себе, сразу идя в дриблинг. То же самое касается розыгрыша мяча из центра поля, угловых ударов и ударов от ворот.
- Штрафные тоже необязательно разыгрывать с партнером: можно будет и с самим собой. Это придаст игре динамики.
- Вводится неограниченное число замен + обратные замены. Главное — производить их без лишних пауз. Тренер, если ему так угодно, сможет поменять в течение матча всех 11 футболистов.
- За желтую карточку — 5-минутное удаление. Это антивирус против игроков типажа Фернандиньо, которые совершают за матч по 10 тактических фолов. Судьи обычно награждают их одной желтой карточкой, которая ни на что не влияет. Сейчас играющий грязно футболист часто остается без наказания — голландцы хотят это исправить.
- Наконец, вводится чистое игровое время — 2 тайма по 30 минут. Так в Нидерландах хотят побороть тактические симуляции и затяжки времени.
Нужно отметить, что ФИФА и УЕФА могут запретить голландцам играть по новым правилам: судьба заявленной инициативы зависит от того, как к ней отнесутся Джанни Инфантино и Александер Чеферин. Чиновники высшего ранга могут как отменить, так и зажечь оранжевую революцию.
Инфантино и Чеферин прекрасно осознают, что в футболе назрели радикальные перемены. Но внедрять новые правила сразу в Лиге чемпионов никто не будет — сперва нужно найти испытательный полигон для их обкатки. И очень здорово, что Голландия сама вызвалась им стать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ни детей ни взрослых от трансляции за уши не оттянешь..
Ещё бы три тайма по 15 минут ввели, силовые приёмы разрешили и мяч руками останавливать позволили.
Футбол - это, прежде всего, зарабатывание денег. Всё остальное там не играет роли. Так что "не хочешь не ходи" для устроителей не подходит совершенно. Им совсем неважно, что происходит не поле. Им важно, на сколько заполнены трибуны и сколько продано рекламы.