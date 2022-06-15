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Футбол ждет революция! Голландцы придумали новые правила

Футбол ждет революция! Голландцы придумали новые правила

Автор:
15 июня 2022 07:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ауты ногами   голландцы   новые правила   
648
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли давно жалуется, что его дети не хотят смотреть футбольные матчи — им кажется, что это слишком скучно.


«У меня пять детей, и я не думаю, что хоть один посмотрел рядом со мной все 90 минут матча. Вот с этим нам и нужно работать. Нужно понимать, что концентрация внимания у современных детей совсем не такая, как была у меня. Футбол стоит на перепутье. Нам нужно многое изменить и дать болельщикам лучшее соревнование. Думаю, сейчас очень много матчей, которые не цепляют болельщиков. Мы не можем относиться к аудитории как к должному. Мы обязаны давать им зрелище — или мы потеряем их», — говорит Аньелли.


И действительно: какой ребенок, держа на ладони смартфон с Netflix, TikTok, Apple TV+ и прочими развлекательными сервисами, захочет смотреть 90 минут игры, где, может быть, так и не произойдет самого главного — мяч не залетит в ворота? А игроки то и дело ложатся на газон и тянут время?


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Чтобы не потерять поколение зумеров, футбол должен стать более динамичным и зрелищным — сегодня это ясно более-менее всем. Первый — и очень широкий — шаг в этом направлении сделали голландцы. Ян Дирк ван дер Зее, человек, отвечающий в Нидерландах за развитие любительского и женского футбола, заявил, что, начиная с сезона-2023/24, в матчах второго голландского дивизиона начнут действовать несколько революционных правил. А именно:


  • Ауты можно будет вводить не только руками, но и ногами. И даже самому себе, сразу идя в дриблинг. То же самое касается розыгрыша мяча из центра поля, угловых ударов и ударов от ворот.
  • Штрафные тоже необязательно разыгрывать с партнером: можно будет и с самим собой. Это придаст игре динамики.
  • Вводится неограниченное число замен + обратные замены. Главное — производить их без лишних пауз. Тренер, если ему так угодно, сможет поменять в течение матча всех 11 футболистов.
  • За желтую карточку — 5-минутное удаление. Это антивирус против игроков типажа Фернандиньо, которые совершают за матч по 10 тактических фолов. Судьи обычно награждают их одной желтой карточкой, которая ни на что не влияет. Сейчас играющий грязно футболист часто остается без наказания — голландцы хотят это исправить.
  • Наконец, вводится чистое игровое время — 2 тайма по 30 минут. Так в Нидерландах хотят побороть тактические симуляции и затяжки времени.

Нужно отметить, что ФИФА и УЕФА могут запретить голландцам играть по новым правилам: судьба заявленной инициативы зависит от того, как к ней отнесутся Джанни Инфантино и Александер Чеферин. Чиновники высшего ранга могут как отменить, так и зажечь оранжевую революцию.


Инфантино и Чеферин прекрасно осознают, что в футболе назрели радикальные перемены. Но внедрять новые правила сразу в Лиге чемпионов никто не будет — сперва нужно найти испытательный полигон для их обкатки. И очень здорово, что Голландия сама вызвалась им стать.


Источник:

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Метки: ауты ногами   голландцы   новые правила   
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17  комментариев
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25k
Киры4 Час назад
Они ещё наш футбол не видели, уснули бы сразу.
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5k
heta 2 минуты назад
Еще ввести принудительные замены: получил травму настоящую или мнимую, хоть на 5 секунд задержал игру - нафуй с поля, игра не останавливается. Скорость замены - забота тренера.
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2k
5010_BIRD 5 минут назад
Уберите правило "вне игры" и количество забитых мячей увеличится.
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14k
ss 16 минут назад
Предлагаю разделить поле на квадраты, присвоить каждому квадрату номер и потом методом случайной выборки устанавливать в выбранные квадраты мины. Скажем 100 Х 50 квадратов и десять из них с минами. Игра сразу засверкает новыми красками.
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19k
babuby 24 минуты назад
Скучно ... Шашки игрокам казацкие выдать! То-то зрелище будет!
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70k
Viktor Полчаса назад
А чё Коллина на заглавной фотке делает?
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10k
Клёст Полчаса назад
Пусть в каждой команде у одного из игроков будет ржавая заточка, и не говорить у кого именно.
Ни детей ни взрослых от трансляции за уши не оттянешь..
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6k
ron 36 минут назад
Да, согласен, перечисленные нововведения просто заманят современных детей на футбол. Их будет не оторвать от телевизоров)
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28k
Dobry vojak Svejk Z 38 минут назад
Куда катиться этот мир?
Ещё бы три тайма по 15 минут ввели, силовые приёмы разрешили и мяч руками останавливать позволили.
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10k
Олегbl4 48 минут назад
Ещё можно разрешить ММА и "стенка на стенку", тогда ещё больше будет зрелищности.
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22k
Добрый Алабай 49 минут назад
Футбол станет гораздо интереснее, если после матча одному из игроков проигравшей команды отрубать ноги.
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3k
Николаевич 58 минут назад
Я бы запретил "купи-продай" игроков (иностранцев в частности) и уровень их оплаты опустил бы с "небес". Или бизнес - или спорт.
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11k
Кыся Час назад
И отдельную трибуну для голубых. Перед матчем выдавать презервативы, и удаленных отправлять к ним. За красную карточку - не забирать до следующего матча.
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5k
Shtoppi Час назад
Чет мне кажется что в футбол играют не ради потехи чьих-то там детей, да и дети не совсем целевая аудитория во время показа или посещения футбольных матчей, и уж точно не повод менять правила под их потребности. Если не нравится - не смотри/не ходи. Болельщиков и ценителей игры и без представителей этого гнилого цифрового поколения хватает чтобы не изменять традициям.
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1k
pinbalist Час назад
А твои дети это что, объективный показатель интересности футбола?
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