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Гедонизм в условиях пандемии: как знаменитый курорт для свингеров адаптируется к новым условиям

Гедонизм в условиях пандемии: как знаменитый курорт для свингеров адаптируется к новым условиям (16 фото)

Автор:
23 августа 2020 11:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Отель   курорт   новые правила   ограничительные меры   пандемия   репортаж   свингеры   ямайка   
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Ямайский курорт Hedonism II известен своей политикой "без одежды" и популярностью у свингеров. Гости этого пляжного отеля всегда могли чувствовать себя совершенно свободно, обнажаться в бассейнах и гидромассажных ваннах и заниматься сексом в любом составе и там, где им этого захочется. Но времена изменились.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отель   курорт   новые правила   ограничительные меры   пандемия   репортаж   свингеры   ямайка   
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5  комментариев
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609
Lovels Travel 37 минут назад
реальность
реальность
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0
Виктор 40 минут назад
Мало фоток, такое можно встретить и на обычных курортах.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Все фотки рекламного характера . Явно и у них кризис и фото сессия для привлечения . Вот смотрите как у нас всё классно,а главное безопасно.
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13k
Ego sum qui sum Час назад
сама идея подобного заведения и карантинные расстояния между людьми как то не вяжется
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64k
Николай Николаенко Час назад
Гедонизм в условиях пандемии: как знаменитый курорт для свингеров адаптируется к новым условиям
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