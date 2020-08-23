Гедонизм в условиях пандемии: как знаменитый курорт для свингеров адаптируется к новым условиям

Ямайский курорт Hedonism II известен своей политикой "без одежды" и популярностью у свингеров. Гости этого пляжного отеля всегда могли чувствовать себя совершенно свободно, обнажаться в бассейнах и гидромассажных ваннах и заниматься сексом в любом составе и там, где им этого захочется. Но времена изменились.
Немного об отеле "Гедонизм II": 280 роскошных номеров, шесть бассейнов и джакузи, четыре ресторана, ночной клуб, тренажерный зал, спа-салон... Стоимость в среднем - 250 долларов за ночь.
Отличие от других отелей класса "люкс" лишь одно: этот не предназначен для семейного отдыха или для людей со слабой психикой, потому что купание нагишом, публичный секс, всевозможные эротические развлечения тут совершенно в порядке вещей. Более того, именно за этим сюда люди и приезжают, ведь отель рекламируется как "игровая площадка для взрослых".
Обычно местные гедонисты и гедонистки проводят время так
Это рай для свингеров. Моногамные сюда не ездят
Гости отеля обычно находятся в тесном контакте
Такой отдых очень сближает!
В марте отель был закрыт на карантин из-за коронавируса
И вот 1 июля эта игровая площадка вновь открылась для желающих, но кое-что уже не так, как раньше. Введены новые меры безопасности.
Теперь все гости должны измерять температуру по прибытии и обязаны находиться на расстоянии двух метров друг от друга во всех местах общего пользования, включая лобби, рестораны, бары и бассейны.
Гостям отеля выдают защитные маски и бутылку дезинфицирующего средства для рук. Кроме того, по всему курорту установлены дозаторы с антибактериальным гелем.
Фирменный ресторан-буфет Hedonism больше не работает по принципу самообслуживания, и все поверхности во всех помещениях отеля постоянно дезинфицируются.
20 гостиничных номеров выделены специально под "карантинный отсек" на случай, если кто-то заболеет коронавирусом и его необходимо будет изолировать.
Новые ограничения означают, что некоторые из популярных развлечений постояльцев, предполагающие тесный контакт и близость (вроде пенных вечеринок), теперь отменены.
Новые ограничения означают, что некоторые из популярных развлечений постояльцев, предполагающие тесный контакт и близость (вроде пенных вечеринок), теперь отменены.
Основная "игровая комната" отеля, оборудованная матрасами, диванами и душевыми, где пары и одиночки могли свободно заниматься сексом с кем им заблагорассудится, также была закрыта.
Однако кое-что из прошлой жизни осталось: ограничительные меры никак не повлияли на культуру публичного обнажения на курорте, поскольку прикрывать просят только лицо, а об остальном речи не было.
Однако кое-что из прошлой жизни осталось: ограничительные меры никак не повлияли на культуру публичного обнажения на курорте, поскольку прикрывать просят только лицо, а об остальном речи не было.
Знаменитые нудистские бассейны, популярные у посетителей места для встреч, остаются открытыми, но тесный контакт между гостями больше не поощряется.
По словам 68-летнего владельца курорта Гарри Ланге, повторное открытие прошло относительно гладко, гости ведут себя послушно и заболевших пока не наблюдается.
По словам 68-летнего владельца курорта Гарри Ланге, повторное открытие прошло относительно гладко, гости ведут себя послушно и заболевших пока не наблюдается.
"Я был в бассейн каждый день начиная с 11 июля и не видел, чтобы какие-то пары начинали близко контактировать с новыми знакомыми. Конечно, они всегда могут просто пойти в номер, - сказал он. - Но по большей части в парах секс происходит с постоянными партнерами. И это меня беспокоит не больше, чем люди, танцующие друг с другом или устраивающие вечеринку у бассейна".
Гарри Ланге приобрел отель "Гедонизм" в 2013 году, через восемь лет после своего первого посещения курорта. По его оценкам, треть гостей - свингеры, треть - эксгибиционисты или вуайеристы, а оставшаяся треть - просто нудисты, которым тут очень хорошо и комфортно отдыхается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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