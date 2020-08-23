Гедонизм в условиях пандемии: как знаменитый курорт для свингеров адаптируется к новым условиям

"Я был в бассейн каждый день начиная с 11 июля и не видел, чтобы какие-то пары начинали близко контактировать с новыми знакомыми. Конечно, они всегда могут просто пойти в номер, - сказал он. - Но по большей части в парах секс происходит с постоянными партнерами. И это меня беспокоит не больше, чем люди, танцующие друг с другом или устраивающие вечеринку у бассейна".