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Ошеломляющая природа: «врата ада», нашествие крабов и другие удивительные явления со всего мира

Ошеломляющая природа: «врата ада», нашествие крабов и другие удивительные явления со всего мира

Автор:
14 июня 2022 22:03
Сообщество : Путешествия
Метки: по всему миру   природа   природа вокруг нас   природные явления   путешестия   удивительные явления   фото природы   
1964
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Ничто так не удивляет, как природа вокруг нас. Ведь в ней столько всего удивительного разных форм, размеров и цветов. Убедиться в этом можно, взглянув на эти ошеломляющие явления, которые преподносит нам Земля.

И начнём с «врат ада» в Туркменистане. В 1971 году исследователи своими неловкими действиями спровоцировали пожар на газовой шахте. Ошибка обошлась дорого, ведь земля там полыхает до сих пор.

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Ежегодно жители Острова Рождества, находящегося недалеко от Австралии, на протяжении недели наблюдают миграцию красных крабов. Из-за этого большинство дорог даже приходится перекрывать, что неудивительно, ведь около 43 млн этих ракообразных выбираются на сушу, чтобы отложить яйца.

А в Венесуэле можно наблюдать такое явление, как бесконечные молнии Кататумбо. Примерно 160 ночей в году там можно увидеть сверкающие вспышки, длящиеся по десять часов. Выглядит это и, правда, эффектно.

Так же как и грязевые или вулканические молнии. Во время извержения пепел создаёт сильное трение, из-за чего накапливается статическое электричество, которое и вызывает это явление.

И снова об Австралии, где можно встретить вот такие сюрреалистичные паутины. Вблизи города Вага-Вага пауки покрывают целые поля плотным слоем своей паутины. Делают они это для того, чтобы впоследствии спастись от сильных наводнений.

А вот Новая Зеландия может похвастаться вот таким шарообразными валунами. Оказываясь под воздействием эрозии, они выступают наружу уже с такими правильными очертаниями.

Жители некоторых районов Великобритании в середине зимы могут увидеть вот такое жутковатое «Чёрное солнце». На деле же это сбившиеся в стаи скворцы, коих одновременно может собраться аж до 50 тыс. особей.

А вот греческий Олимп может восхитить подобными облаками. Они образуются в тропосфере и формируют огромную неподвижную линзу.

Мальдивские пляжи могут подарить вам настоящее звёздное небо под ногами. Всё дело в фитопланктонах, способных светиться в темноте, когда их химическая энергия под действием прибиваемой воды превращается в световую.

Нет более уникального вулкана, чем в Индонезии, ведь он извергает синюю лаву. Всё дело в избыточном количестве серного газа, который при контакте с воздухом и окрашивает её.

Канадское озеро Клилук выглядит как какая-то химическая жижа. И это неудивительно, ведь это, по сути, величайший природный резервуар, содержащий сульфат магния, натрия и кальция. Правда, такую расцветку оно приобретает лишь летом, когда температура превышает 40 градусов. Все остальные сезоны это самый обычный водоём.

Ну и закончим ещё одним канадским чудом природы, а именно, озером Абрахам, которое вполне может вспыхнуть, несмотря на ледяной покров. И всё из-за того, что в ледяную ловушку попадают пузыри метана. Выглядит красиво, но огнеопасно.

Источник:

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Метки: по всему миру   природа   природа вокруг нас   природные явления   путешестия   удивительные явления   фото природы   
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2  комментария
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Bill 45 минут назад
Не было "неловких действий", которые привели к появлению «врат ада» в Туркменистане. Геологи нашли подземную каверну, наполненную метаном. Выход газа рано или поздно мог бы привести к масштабной катастрофе - отравлению местных жителей. Поэтому газ решили поджечь. Просто не ожидали что газ будет гореть так долго.
Предлагаю автору лучше рассказать про вечный пожар на месторождении Баба-Гургур, который якобы горит уже 4 тыщи лет и даже описан ещё Плутархом.
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Антибиотик
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