Ошеломляющая природа: «врата ада», нашествие крабов и другие удивительные явления со всего мира

Ничто так не удивляет, как природа вокруг нас. Ведь в ней столько всего удивительного разных форм, размеров и цветов. Убедиться в этом можно, взглянув на эти ошеломляющие явления, которые преподносит нам Земля.
И начнём с «врат ада» в Туркменистане. В 1971 году исследователи своими неловкими действиями спровоцировали пожар на газовой шахте. Ошибка обошлась дорого, ведь земля там полыхает до сих пор.
Ежегодно жители Острова Рождества, находящегося недалеко от Австралии, на протяжении недели наблюдают миграцию красных крабов. Из-за этого большинство дорог даже приходится перекрывать, что неудивительно, ведь около 43 млн этих ракообразных выбираются на сушу, чтобы отложить яйца.
А в Венесуэле можно наблюдать такое явление, как бесконечные молнии Кататумбо. Примерно 160 ночей в году там можно увидеть сверкающие вспышки, длящиеся по десять часов. Выглядит это и, правда, эффектно.
Так же как и грязевые или вулканические молнии. Во время извержения пепел создаёт сильное трение, из-за чего накапливается статическое электричество, которое и вызывает это явление.
И снова об Австралии, где можно встретить вот такие сюрреалистичные паутины. Вблизи города Вага-Вага пауки покрывают целые поля плотным слоем своей паутины. Делают они это для того, чтобы впоследствии спастись от сильных наводнений.
А вот Новая Зеландия может похвастаться вот таким шарообразными валунами. Оказываясь под воздействием эрозии, они выступают наружу уже с такими правильными очертаниями.
Жители некоторых районов Великобритании в середине зимы могут увидеть вот такое жутковатое «Чёрное солнце». На деле же это сбившиеся в стаи скворцы, коих одновременно может собраться аж до 50 тыс. особей.
А вот греческий Олимп может восхитить подобными облаками. Они образуются в тропосфере и формируют огромную неподвижную линзу.
Мальдивские пляжи могут подарить вам настоящее звёздное небо под ногами. Всё дело в фитопланктонах, способных светиться в темноте, когда их химическая энергия под действием прибиваемой воды превращается в световую.
Нет более уникального вулкана, чем в Индонезии, ведь он извергает синюю лаву. Всё дело в избыточном количестве серного газа, который при контакте с воздухом и окрашивает её.
Канадское озеро Клилук выглядит как какая-то химическая жижа. И это неудивительно, ведь это, по сути, величайший природный резервуар, содержащий сульфат магния, натрия и кальция. Правда, такую расцветку оно приобретает лишь летом, когда температура превышает 40 градусов. Все остальные сезоны это самый обычный водоём.
Ну и закончим ещё одним канадским чудом природы, а именно, озером Абрахам, которое вполне может вспыхнуть, несмотря на ледяной покров. И всё из-за того, что в ледяную ловушку попадают пузыри метана. Выглядит красиво, но огнеопасно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Предлагаю автору лучше рассказать про вечный пожар на месторождении Баба-Гургур, который якобы горит уже 4 тыщи лет и даже описан ещё Плутархом.