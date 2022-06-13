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Красивые девушки Советского Союза

Красивые девушки Советского Союза

Автор:
13 июня 2022 21:51
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
377
28
Колхозницы и стюардессы, актрисы и летчицы, учительницы и студентки – представительницы разных профессий и увлечений, объединенные красотой, молодостью и жаждой жизни.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Felis Domesticus 6 часов назад
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Влад 5 часов назад
В общем,даже и нельзя сказать,что красавицы. Обычные девушки,разных национальностей,пропорций,и как говорится - "на любителя".
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