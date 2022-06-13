Красивые девушки Советского Союза

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28
Колхозницы и стюардессы, актрисы и летчицы, учительницы и студентки – представительницы разных профессий и увлечений, объединенные красотой, молодостью и жаждой жизни.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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16.
Семейный архив Марии Косаревой
Ирина Короткова в роли Олеси Чабан в фильме Юлии Солнцевой «Незабываемое». 1967 год. Украинская ССР, Киевская область, Фастовский район, село Малополовецкое.
Ирина Короткова в роли Олеси Чабан в фильме Юлии Солнцевой «Незабываемое». 1967 год. Украинская ССР, Киевская область, Фастовский район, село Малополовецкое.
19.
Миллионный «Москвич-408» на Ленинских горах в пробном пробеге по городу. 24 мая 1967 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
25.
XI кинофестиваль в Москве, советская киноактриса Галина Беляева. 14–31 августа 1979 года. Автор: Александр Стешанов.
26.
Архив Александра Козлова
Весна, двор МАРХИ. 4 апреля 1982 года. Автор: Александр Козлов. Москва.
Весна, двор МАРХИ. 4 апреля 1982 года. Автор: Александр Козлов. Москва.
27.
Архив Владимира Александровича Карлова
Ольга Карлова с котенком. Июль–август 1982 года. Автор: Владимир Карлов. Антрацит.
Ольга Карлова с котенком. Июль–август 1982 года. Автор: Владимир Карлов. Антрацит.
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АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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