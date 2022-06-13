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"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года

"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года

Автор:
13 июня 2022 17:40
Метки: актеры   история фильма   кино   
1221
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Читатели старшего поколения наверняка хорошо помнят фильм "Последний дюйм", который вышел на экраны 10 июня 1959 года. Удивительная история о безработном лётчике Бене, который от крайней нужды и отчаяния соглашается на опасное морское путешествие и берет с собой сына Дэви.

Написать сухо, что фильм имел зрительский успех будет не точно. Этот фильм произвел настоящий фурор. Особенно на мальчишек! Это картина была настоящим гимном мужественности и ответственности. Да, в картине нет ни одной женщины.

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Мальчишкам, которые экономя на школьных завтраках, сбегали с уроков, чтобы еще разок посмотреть это кино, было так важно проникнуться этой мужской историей. У многих ведь не было отцов, война недавно кончилась. А после сеанса многие из них вовсю распевали песню, которая звучит в фильме трижды.

"Трещит земля, как пустой орех, Как щепка трещит броня, /Какое мне дело до вас до всех? А вам до меня!". Да, так самая "Песня о погибших пилотах", которую для этой картины исполнил певец Михаил Рыба.

За его уникальный голос (бас-профундо) многие называли его советским Полем Робсоном. Музыку написал композитор Моисей Вайнберг, а текст песен — Марк Соболь.

Не только для мальчишек в тот год этот фильм стал настоящим потрясением. Героизм мальчика Деви, его смелость и ответственность за собственную жизнь и жизнь отца... Как можно остаться равнодушным к такой истории?

А какие съемки! Какие пейзажи! Какая игра актеров и какая музыка!

Фильм по одноимённому рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа, сняли режиссёры Теодор Вульфович и Никита Курихин. Рассказ на русский язык был переведен только в 1957 году и они сразу ухватились за него, уж очень им понравилась эта история. Для обоих это был режиссерский дебют.

Главную роль Бена Эсли очень хотел сыграть Георгий Жженов, он даже прошел пробы, но потом режиссеры поменяли свое мнение и утвердили на эту роль Николая Крюкова. После долгих жизненных испытаний эта роль дала Николаю Крюкову второе дыхание, ему уже шел пятый десяток лет.

Наконец-то он почувствовал себя востребованным, ему стали предлагать играть не только эпизоды. Озвучивал эту роль не Крюков, а Юрий Толубеев.

Для школьника Славы Муратова роль Дэви была первой в кино, потом еще раз он снялся в одной короткометражке. Ему многие пророчили настоящую славу, в "Последнем дюйме" Слава Муратов сыграл просто фантастически. Но после школы решил поступать не во ВГИК, а
в военное училище, стал кадровым офицером.

После выхода фильма на экраны, многие откровенно удивлялись - как режиссёрам в те годы удалось снять такой классный и не советский фильм. Ни одной надписи по-русски, самолет вот прямо такой как надо, американский, вокруг реклама SAS, иностранные автомобили, немецкое пиво, пакетики, банки с компотом.

Многие зрители думали, что фильм снимали заграницей. Да, часть эпизодов подводных съемок для картины были куплены у одной французской фирмы. Это заметно даже по качеству пленки. Но сам фильм снимали не на заморских островах, а на Каспии, в Азербайджане.

По рассказу действие картины происходит в небольшом рыбацком поселке Хургада. Это сейчас этот египетский курорт знаком всем. В картине этот местечко названо просто - Мургада...

Как сложилась судьба создателей фильма?


Режиссер Никита Федорович Курихин потом снял ( вместе с Леонидом Менакером) еще два очень известных фильма - " Не забудь... станция Луговая" и " Жаворонок". А в 1968 году он погиб с женой в аварии - ехал на своем "Запорожце" ночью из Риги, задремал, врезался в грузовик, который стоял на обочине. Ему было всего 45 лет.


Режиссер и сценарист Вульфович Теодор Юрьевич прожил 80 лет. Наверняка вам хорошо известны и другие его фильмы - "Крепкий орешек","О странностях любви", "Улица Ньютон, дом 1".


Актер Николай Николаевич Крюков ушел из жизни в 77 лет, в апреле 1993 года.

Похоронен актер на Серафимовском кладбище. На скромном постаменте выбита надпись «Истинно народный».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   история фильма   кино   
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14  комментариев
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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42k
Карандаш 6 минут назад
Очень тяжёлая, тревожная музыка в этом фильме. Держит всё время в напряжении, даже в финале.
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10k
Serg 7 минут назад
смотрел уже в начале 1980-х, по ч/б телеку, после программы Время. Это был единственный фильм, который мне разрешил посмотреть отец в столь поздний час. После просмотра фильма, под впечатлением еще около часа не мог уснуть. А утром в школе на переменах, на перебой, ребята которые смотрели фильм, пересказывали его другим своим одноклассникам, которым не удалось увидеть фильм, собрав около десятка слушающих.
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15k
куджо 20 минут назад
Я в детстве задавался вопросом, личный что ли самолёт у безработного п лота?
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1k
master_luga 43 минуты назад
В 59 я родился. Смотрел его лет в 10 - 12 . До сих пор помню.
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57k
doker Час назад
Никогда не задумывался искать информацию об этом прекрасном фильме, а сегодня пробила "ностальджи"...
Ха, оказывается, благодаря советскому фильму последовало продолжение...
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25k
Ваня 2 часа назад
буквально на выходных пересматривал, шикарный фильм...
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2k
Старичок 2 часа назад
шикарнийший фильм.
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4k
sedoisever 3 часа назад
Вчера читал этот пост на "Дзене". Классный фильм. Отличный пост (там). Этому - минус.
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Димон

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