"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года

Мальчишкам, которые экономя на школьных завтраках, сбегали с уроков, чтобы еще разок посмотреть это кино, было так важно проникнуться этой мужской историей. У многих ведь не было отцов, война недавно кончилась. А после сеанса многие из них вовсю распевали песню, которая звучит в фильме трижды.

"Трещит земля, как пустой орех, Как щепка трещит броня, /Какое мне дело до вас до всех? А вам до меня!". Да, так самая "Песня о погибших пилотах", которую для этой картины исполнил певец Михаил Рыба.