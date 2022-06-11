Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!

Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Девчуля на мотоцикле.

2. 0 15 июня 1995 года в Москву с непродолжительным визитом приехала принцесса Диана. Уже в аэропорту Диану встретили фотографы, которые выкрикивали ее имя. Все они хотели, чтобы на фото она смотрела именно в их объектив.Позже один из них вспоминал, что подойти близко было практически невозможно. В Большом театре и Кремле слишком много охраны. Приходилось мотаться за машиной Дианы по всей Москве и надеяться на удачный кадр.

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3. 0 Питейное заведение и грустный продавец (середина 90-х).

4. 0 Богдан Титомир (фото начало 90--,Москва).

5. 0 Перед концертом "Animals" 1991 год.

6. 0 Обычная семья (середина 90-х,Тюменская область).

7. 0 Танцы 90-х.

8. 0 Работники торговли(середина 90-х).

9. 0 5 ноября подписан указ президента Российской Федерации «О преобразовании ГГК «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром»». 17 февраля 1993 года выходит соответствующее постановление правительства Российской Федерации.



31 мая состоялось первое годовое общее собрание акционеров РАО «Газпром». В нем приняли участие около тысячи акционеров и их представителей, которым принадлежало в общей сложности 67,85% голосов. Участники собрания сформировали Совет директоров, избрали ревизионную комиссию. Международная компания «ПрайсвотерхаусКуперс» была утверждена аудитором Общества.

10. 0 Фирменный автомобиль (Макдоналдс).

11. 0 Уличные кафе 90-х годов.

12. 0 Фирменный салон проявки.(1998 год).Резкий рост рынка цифровой фототехники и повсеместный отказ от дорогостоящей фотоплёнки привёл к сокращению производства плёночной аппаратуры. В начале 2006 года производители стали объявлять о прекращении разработки новых моделей фотоаппаратов, рассчитанных на традиционные фотоматериалы.

20 января о прекращении производства объявила Konica .

13. 0 Концерт группы На-на для российских солдат в Чечне 1996 год.

14. 0 Студенты Московского Политехнического Колледжа им. Моссовета. 1 сентября 1994 года

15. 0 Свитер Boys.

В историю свитеры с орнаментами вошли как «турецкие» или «свитера Boys (Бойс)», названные так благодаря легендарной надписи «Boys Team». Свитеры были исключительно приглушённых, иногда даже мрачных расцветок, но с пёстрыми и разнообразными рисунками, которые, кажется, никогда не повторялись. Чаще всего среди узоров были норвежские и этнические мотивы, или геометрические фигуры.

16. 0 Торговля.

17. 0 Купи пистолетик. Питер, Апрашка, 1994 год.

18. 0 Первая BMW российской сборки. Завод «Автотор», Калининград, 1999 год

19. 0 Торговцы показывают акробатические трюки во время проверки, Москва, 1996 год

20. 0 Николай Валуев , 90-е.

21. 0 Последнее лето Виктора Цоя, снимок сделан в июле-августе 1990 года

22. 0 Девчата передают привет из 90-х.