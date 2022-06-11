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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
2.
15 июня 1995 года в Москву с непродолжительным визитом приехала принцесса Диана. Уже в аэропорту Диану встретили фотографы, которые выкрикивали ее имя. Все они хотели, чтобы на фото она смотрела именно в их объектив.Позже один из них вспоминал, что подойти близко было практически невозможно. В Большом театре и Кремле слишком много охраны. Приходилось мотаться за машиной Дианы по всей Москве и надеяться на удачный кадр.
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9.
5 ноября подписан указ президента Российской Федерации «О преобразовании ГГК «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром»». 17 февраля 1993 года выходит соответствующее постановление правительства Российской Федерации.
31 мая состоялось первое годовое общее собрание акционеров РАО «Газпром». В нем приняли участие около тысячи акционеров и их представителей, которым принадлежало в общей сложности 67,85% голосов. Участники собрания сформировали Совет директоров, избрали ревизионную комиссию. Международная компания «ПрайсвотерхаусКуперс» была утверждена аудитором Общества.
31 мая состоялось первое годовое общее собрание акционеров РАО «Газпром». В нем приняли участие около тысячи акционеров и их представителей, которым принадлежало в общей сложности 67,85% голосов. Участники собрания сформировали Совет директоров, избрали ревизионную комиссию. Международная компания «ПрайсвотерхаусКуперс» была утверждена аудитором Общества.
12.
Фирменный салон проявки.(1998 год).Резкий рост рынка цифровой фототехники и повсеместный отказ от дорогостоящей фотоплёнки привёл к сокращению производства плёночной аппаратуры. В начале 2006 года производители стали объявлять о прекращении разработки новых моделей фотоаппаратов, рассчитанных на традиционные фотоматериалы.
20 января о прекращении производства объявила Konica .
20 января о прекращении производства объявила Konica .
15.
Свитер Boys.
В историю свитеры с орнаментами вошли как «турецкие» или «свитера Boys (Бойс)», названные так благодаря легендарной надписи «Boys Team». Свитеры были исключительно приглушённых, иногда даже мрачных расцветок, но с пёстрыми и разнообразными рисунками, которые, кажется, никогда не повторялись. Чаще всего среди узоров были норвежские и этнические мотивы, или геометрические фигуры.
В историю свитеры с орнаментами вошли как «турецкие» или «свитера Boys (Бойс)», названные так благодаря легендарной надписи «Boys Team». Свитеры были исключительно приглушённых, иногда даже мрачных расцветок, но с пёстрыми и разнообразными рисунками, которые, кажется, никогда не повторялись. Чаще всего среди узоров были норвежские и этнические мотивы, или геометрические фигуры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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