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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
11 июня 2022 21:51
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1421
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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−1
влад 2 часа назад
Кого уж нет давно, а кто-то доживает старческие годы.
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7k
Артём 53 минуты назад
"Танцы 90-х"(с)
В лучшем случае, самое начало 90-х. 91-92 годы.
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4k
Александр 54 минуты назад
Если честно,то от фото Салтыковой в конце уже начинает подташнивать...
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16k
Дядюшка Ау Час назад
На 8-ой фотке на витрине сигареты "More". Коричневые. Эх, где Житан??
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Юганск

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