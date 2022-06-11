FISHKINET
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки Пугающе прекрасные: фото, которые вызывают неоднозначные эмоции Пугающе прекрасные: фото, которые вызывают неоднозначные эмоции Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой 17 ситуаций, которые казались маловероятными, но всё же произошли 17 ситуаций, которые казались маловероятными, но всё же произошли Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Бориса Гребенщикова&nbsp;вежливо попросили с радио Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать Сирота получила необычный подарок на день рождения Сирота получила необычный подарок на день рождения Приколюха субботним утром Приколюха субботним утром Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу 50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1 50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1 Почему грузины стали носить кепки-аэродромы Почему грузины стали носить кепки-аэродромы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 16 удивительных винтажных приспособлений для кухни 16 удивительных винтажных приспособлений для кухни Вредная женщина не разрешает детям играть на асфальте Вредная женщина не разрешает детям играть на асфальте Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-72 Смешные комментарии из социальных сетей-72 Как резать лук в борщ Как резать лук в борщ Обворожительная ведущая прогноза погоды Обворожительная ведущая прогноза погоды
Калейдоскоп позитива. Выпуск 143

Калейдоскоп позитива. Выпуск 143

Автор:
11 июня 2022 19:39
Метки: Юмор   видео   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
1521
34
10
Свернуть все комментарии под фото
Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.